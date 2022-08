Neuer Xbox-Hit: Dino-Simulation kämpft sich in die Charts

Xbox-Bestseller: Neue Dinosaurier-Simulation wird zum Charts-Hit. (Bildquelle: Alderon Games)

In den Xbox-Charts sind die Dinosaurier los. Die neue Dino-Simulation Path of Titans lässt euch die Kontrolle über eure ganz eigene Urzeitechse übernehmen – auf den Microsoft-Konsolen kommt dieses Konzept richtig gut an.

Mit Path of Titans erobert ein Spiel die Xbox-Charts, das sich derzeit noch in der Beta-Version befindet. Das Dino-MMO, in dem ihr eure eigenen Urzeit-Echsen großziehen könnt, hat es nach dem Release am 27. Juli nun in die Top 10 geschafft.

Xbox-Charts: Open-World-MMO knackt Top 10

In der Dinosaurier-Simulation Path of Titans übernehmt ihr die Verantwortung über euren ganz eigenen Dino aus der Jurazeit. Ihr zieht ihn als Jungtier auf, erkundet die Sandbox und lernt neue Fähigkeiten. In der Open World könnt ihr euch mit anderen Dinosauriern zusammenschließen und sogar eine neue Familie gründen – allerdings müsst ihr euch auch gegen die Angriffe anderer Urzeitechsen wehren, um in der prähistorischen Welt zu überleben.

Im Xbox-Store rangiert derzeit das Standard Founder’s Pack (Spielvorschau) von Path of Titans auf Platz 8 der Bestseller-Charts. Mit diesem Paket erhaltet ihr Zugriff auf über 25 verschiedene Dinosaurier-Arten, die ihr in vielen unterschiedlichen kosmetischen Skins ganz nach eurem Geschmack anpassen könnt – von Pflanzenfressern wie dem Triceratops bis hin zu Fleischfresser wie dem Tyrannosaurus Rex. Außerdem bietet die Beta Crossplay für alle verfügbaren Plattformen an – Xbox-Spieler können also mit PlayStation-, PC- und Mobile-Spielern zocken.

Path of Titans: Xbox-Launch-Trailer

Path of Titans: Dino-Games immer noch hoch im Kurs

Das Genre der Dinosaurier-Spiele erfreut sich schon seit den 1990er Jahren großer Beliebtheit – Path of Titans reiht sich nun in die illustre Riege der Games ein, in denen ihr die Kontrolle über die gigantischen Kreaturen übernehmen und ihr Überleben sicherstellen müsst. Die Beta der Simulation scheint in jedem Fall schon einmal das Interesse vieler Dino-Fans auf den Xbox-Konsolen geweckt zu haben.

