spieletipp zum Entspannen: Breath of the Wild trifft auf Animal Crossing

Breath of the Wild und Animal Crossing ergeben...? (Bildquelle: Nintendo, Adamgryu)

An Animal Crossing gefällt euch der hohe Entspannungsfaktor sowie die niedlichen Tiere? Und an Breath of the Wild die offene Welt, die euren Erkundungsdrang weckt? Dann haben wir genau das richtige Spiel für euch!

A Short Hike ist ein Must-Play!

Egal ob ihr auf dem PC, der Nintendo Switch, PlayStation 4 oder Xbox One spielt: Den folgenden spieletipp solltet ihr unbedingt nachholen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. A Short Hike ist nämlich bereits 2019 erschienen, zählt aber immer noch als ein absoluter Geheimtipp, der eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdient.

Den Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

A Short Hike: Launch-Trailer

Was ist A Short Hike?

A Short Hike ist ein extrem entspannendes Indiespiel, das euch ein simples Ziel auferlegt: Erreicht die Bergspitze des Naturparks Hawk Peak. Der Park liegt auf einer kleinen Insel, die ihr frei erkunden könnt. Geht zu Fuß spazieren, klettert und fliegt durch die Lüfte um versteckte Orte zu finden und eurem Ziel näher zu kommen.

Ähnlich wie in The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt dadurch ein Gefühl von absoluter Freiheit auf – sowie die Lust die Gegend im eigenen Tempo zu erkunden.

Wen trefft ihr auf eurer Reise?

Der Trailer und die Fähigkeit zu fliegen, verraten’s vielleicht schon: Ihr selbst spielt einen kleinen Vogel – genauso wie ihr, sind auch die Anwohner und anderen Besucher Tiere. Helft ihnen ihre verlorenen Gegenstände zu finden, spielt mit ihnen Volleyball oder hört euch einfach an, was sie euch zu sagen haben.

Das Ganze erinnert etwas an Animal Crossing, jedoch haben die Bewohner von Hawk Peak sehr viel mehr Persönlichkeit. Egal ob sie euch wohlgesonnen sind oder euch sogar Steine in den Weg legen, ihre Dialoge sind mit viel Herz und Humor geschrieben. Es lohnt sich also immer eure Reise für einen kurzen Plausch zu unterbrechen.

Eine Atmosphäre, die zum Abschalten einlädt

Das Spiel hetzt euch nicht, sondern vermittelt durch und durch: Hier könnt ihr euch fallen lassen. Buchstäblich. Klettert einfach auf den nächsten Berg und gleitet durch die Luft. Der charmante Pixel-Look gibt dem Natur-Setting obendrein einen ganz eigenen Charakter – genauso wie das tolle Sound-Design und die beruhigende Musik.

Sehr viel mehr lässt sich zu A Short Hike auch kaum sagen, immerhin ist das Spiel in knapp zwei bis vier Stunden – je nach Spielstil – durchzuspielen. Also überzeugt euch am besten selbst von diesem kleinen Meisterwerk, wenn ihr mal Lust auf etwas Entspannung habt.

A Short Hike gibt es für den PC, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One.

