Wir zeigen euch die besten Spiele für den heimischen Geschichtsunterricht. Quellen: Ubisoft; Activision; Xbox Game Studios; Take-Two Interactive.

Der Geschichtsunterricht in der Schule fühlt sich oft trocken und eintönig an. Das muss aber nicht sein! Über Geschichte zu lernen, kann auch mächtig Spaß machen. Zum Beispiel beim Zocken. Wir stellen euch daher die 13 besten Spiele mit historischem Hintergrund vor, die einerseits richtig Laune machen und bei denen ihr andererseits auch noch was lernen könnt.

Jeder von uns ist es gewohnt, sich in der Schule durch den Geschichtsunterricht zu quälen, ein paar Daten auswendig zu lernen und ab und an in einem verstaubten Buch zu wälzen.

Mal ehrlich, ist das nicht etwas überholt? Kann man nicht etwas über Geschichte lernen und dabei auch Spaß haben? Definitiv! Man kann es sogar mit unser aller liebsten Hobby verbinden: Zocken!

Es heißt bekanntlich: Das Leben schreibt die besten Geschichten. Und das stimmt auch. Nicht zuletzt gibt es zahlreiche Games, die sich mit verschiedenen historischen Hintergründen auseinandersetzen und diese mit Spielspaß verbinden.

In unserer Bilderstrecke wollen wir euch daher 13 richtig gute Videospiele vorstellen, in welchen Geschichte im Zentrum steht und ihr euch nicht nur am Spielspaß ergötzen, sondern parallel dazu noch etwas lernen könnt:

Hinweis: Zugunsten der inhaltlichen Abwechslung haben wir uns übrigens dafür entschieden, nur ein Spiel pro Franchise in die Liste aufzunehmen.

Natürlich gibt es viele Spiele mit historischem Rahmen und wir konnten gerade bestenfalls an der Oberfläche kratzen. Seid daher bitte nicht enttäuscht, wenn euer persönlicher Lieblingstitel in dieser Liste nicht mit dabei ist.