Skyrim: 9 coole Easter Eggs, die sich im Rollenspiel verstecken

Kennt ihr alle Easter Eggs aus The Elder Scrolls 5: Skyrim? (Bildquelle: Bethesda, Getty Images/jenifoto)

Die Open World von The Elder Scrolls 5: Skyrim hat viel zu bieten. In Himmelsrand könnt ihr jede Menge entdecken und Geheimnisse aufdecken. Darunter verstecken sich auch etliche Easter Eggs, die sich auch auf andere Videospiele beziehen. Wir haben euch 9 spannende davon rausgesucht und in einer Bilderstrecke zusammengefasst.

Welche Easter Eggs verstecken sich in Skyrim?

Die etlichen Geheimnisse von Skyrim zu ergründen, kann eine ganze Weile dauern. Auch bei den versteckten Easter Eggs haben die Macher von Bethesda nicht gespart.

Und Skyrim ist auch selbst Begründer legendärer Memes, die später als Easter Eggs in anderen Spielen weiterverwendet wurden. Wie zum Beispiel die NPC-Wachen, die euch mit dem Satz begrüßen: „Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen.“

In folgender Bilderstrecke findet ihr neun Anspielungen aus Filmen, Spielen und Co., die ihr im RPG nicht verpassen solltet:

Himmelsrand hält noch etliche weitere Referenzen bereit, haltet also die Augen offen, wenn ihr durch Skyrim streift!