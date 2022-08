Xbox-Bestseller: Verrückte GTA-Alternative liegt vor GTA 5

11 Jahre alt und immer noch ein Hit! Zumindest auf der Xbox. (Bild: Deep Silver)

Am 23. August 2022 feiert die Saints-Row-Reihe ihr Comeback auf den Konsolen und dem PC. Das hat offenbar auch direkte Auswirkungen auf den dritten Teil, der aktuell die Xbox-Charts erobert und damit sogar Dauerbrenner GTA 5 hinter sich lässt.

Endlich wieder Konkurrenz für GTA

Wenn es um Open-World-Spiele mit Gangster-Thematik geht, dann dominiert Grand Theft Auto den Markt mehr oder weniger im Alleingang. Was auch unter anderem daran liegt, dass der größte Konkurrent Saints Row seit 2013 keinen neuen Teil mehr veröffentlicht hat.

Das ändert sich jetzt, denn am 23. August 2022 erscheint mit Saints Row ein Reboot der Reihe.

Und dieser bevorstehende Release hat ganz offenbar auch positive Auswirkungen auf die älteren Teile. So steht derzeit Saints Row The Third Remastered auf dem vierten Platz der Xbox-Charts. Damit übertrifft das abgedrehte Open-World-Game sogar den Mega-Hit GTA 5. Zumindest temporär.

Nur Fifa 22, Far Cry 6 und Assassin's Creed 4 sind derzeit noch beliebter. (Bild: Xbox)

Und auch Saints Row 4: Re-Elected befindet sich etwas weiter hinten in den Charts. Ein ziemlich beachtliches Ergebnis für zwei Spiele, die mehr als neun Jahr alt sind. Saints Row The Third ist sogar mittlerweile 11 Jahre alt.

Wer jetzt allerdings auf einen saftigen Rabatt gehofft hat, den müssen wir leider enttäuschen. Im Xbox-Store kostet Saints Row The Third 39,99 Euro und Saints Row 4: Re-Elected 19,99 Euro.

SAINTS ROW „Game Awards“-Gameplay-Trailer

Mehr Gangster und weniger Irrsinn

GTA auf Drogen. So lassen sich die Saints-Row-Spiele am ehesten beschreiben. Superkräfte, außerirdische Invasoren und die buchstäbliche Hölle. In den Open-World-Spielen war zum Schluss alles möglich.

Das Reboot präsentiert sich dagegen wieder wesentlich bodenständiger. Im direkten Vergleich zu GTA werdet ihr zwar auch hier jede Menge Blödsinn erleben, aber alles in allem ist der neueste Teil wieder mehr wie Saints Row 1 und 2.

Falls ihr mehr über das kommende Reboot erfahren wollt, dann klickt euch gerne in unseren Vorabbericht. Wir durften das neue Saints Row nämlich schon vier Stunden lang anspielen: