Nvidia RTX 3090 Ti im Angebot: Top-Grafikkarte ist jetzt so günstig wie noch nie

Der Preisverfall der RTX 3090 Ti ist in vollem Gange! (Symbolbild: spieletipps)

Stolze 2.249 Euro wollte Nvidia zum Startschuss der GeForce RTX 3090 Ti vor knapp 4 Monaten für seine Top-Grafikkarte haben – einfach unglaublich! Wer damals zugeschlagen hat, wird sich heute vielleicht grün und blau ärgern, denn inzwischen ist die Karte massiv im Preis gefallen. Vor allem, weil es gerade ein besonders günstige Angebot bei Mindfactory gibt. Wir haben alle Details für euch!

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti bei Mindfactory für 1.299 Euro zu haben

Ihr seid absoluter PC-Enthusiast, zockt am liebsten in 4K-Auflösung bei maximalen Grafikeinstellungen und wollte dennoch eine hohe Bildwiederholrate aus euren Spielen kitzeln? Dann kommt für euch nur eine absolute Top-Grafikkarte in Frage. Doch die waren in den letzten anderthalb Jahren maßlos überteuert.

Das hat sich zum Glück innerhalb der letzten paar Monate geändert. Währen Grafikkarten zuvor zu Mondpreisen angeboten wurden, wird die begehrte Hardware von Nvidia und AMD inzwischen endlich wieder zu vernünftigen Preisen gehandelt – das zeigt auch ein aktuelles Angebot bei Mindfactory.

Der Online-Shop verkauft gerade die MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING TRIO für 1.299 Euro (bei Mindfactory anschauen). Normalerweise fallen bei Mindfactory noch 8,99 Euro Versandkosten an, diese könnt ihr jedoch sparen, wenn ihr eure Bestellung zwischen 0-6 Uhr aufgebt. In dieser Zeit werden alle Bestellung mit einer Bestellsumme über 150 Euro kostenlos versendet.

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti bei Mindfactory anschauen

Diese RTX 3090 Ti ist gerade bei Mindfactory stark reduziert. (Bild: MSI)

Für wen eignet sich die RTX 3090 Ti?

Die RTX 3090 Ti ist Nvidias aktuelles Flaggschiff-Grafikkarte und das schnellste Gaming-Modell, das es momentan zu kaufen gibt. Mit der GPU könnt ihr selbst bei topaktuellen Spielen die Grafik auf Anschlag drehen und die Auflösung auf 4K erhöhen, ohne euch Sorgen um die Bildrate machen zu müssen. Und sollte es doch mal etwas ruckeln, könnt ihr in vielen neueren Spielen einfach DLSS aktivieren, um noch mehr FPS aus eurem System rauszuholen – damit geht euch jedoch etwas an Bildqualität flöten.

Natürlich wird auch Raytracing unterstützt. Die Grafiktechnologie sorgt bei Spielen dafür, dass Licht- und Schattenwürfe sowie Reflexionen noch realistischer aussehen.

Wie genau funktioniert Raytracing eigentlich? Und kann man den Unterschied wirklich erkennen? Wir verraten es euch im Video:

Wie günstig ist das Angebot von Mindfactory für die MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO wirklich? Lasst uns einen Blick auf den Preisverlauf werfen:

Innerhalb der letzten paar Monate ist der Preis der RTX 3090 Ti zwar rasant gefallen – so günstig wie jetzt war die Karte aber noch nie! (Bild: Idealo)

Innerhalb der wenigen Monaten, die das Custom-Modell der RTX 3090 Ti von Gigabyte auf dem Markt ist, hat sich der Preis beinahe halbiert. Das Angebot von Mindfactory bildet einen historischen Tiefpreis (bei Mindfactory anschauen) – so günstig war die Grafikkarte bislang noch nie!

