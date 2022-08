Neuer Steam-König: Verstörendes Action-Abenteuer lässt euch eigenen Kult gründen

Cult of the Lamb steht aktuell an der Spitze der Steam-Charts(Bild: Devolver Digital)

Normalerweise stehen echte AAA-Spiele oder das Steam Deck an der Spitze der Steam-Bestseller – aktuell jedoch beherrscht ein ganz anderes Spiel die Charts: Cult of the Lamb. Im neuen Spiel von Devolver Digital übernehmt ihr die Rolle eines kleinen Lämmchens, das seinen eigenen Kult gründet und es sich zur Aufgabe gemacht hat, rivalisierende Sekten zu stürzen. Unterstützt von einer diabolischen Entität stützt sich diese Gemeinschaft auf Opferungen und Anbetung von satanischen Göttern. Einfach verrückt!

Schaut in den offiziellen Release-Date-Trailer für Nintendo Switch:

Cult of the Lamb: Gameplay-Trailer für die Switch

Cult of the Lamb: Animal Crossing, nur mit Teufelsanbetung

Ihr gründet eine Gemeinschaft, sucht neue Mitglieder, baut Gebäude für eure Freunde und sorgt dafür, dass sie genug zu Essen haben. Ihr könnt sogar heiraten! Na, nach was klingt das? Genau, nach Cult of the Lamb, ein satanisches Rogue-like mit Management-Sim-Komponenten auf Steam. Schon jetzt wendet sich die Steam-Community der Teufelsanbetung zu, denn Cult of the Lamb ist gerade auf Platz 1 der Topseller gerutscht (Quelle: Steam). Und man darf durchaus vermuten, dass es nach dem Release am 11. August Twitch für sich einnehmen wird. Es hat einfach das Zeug zum Kultspiel.

Um was geht es? In Cult of the Lamb spielt ihr ein besessenes Lamm, das seinen eigenen teuflischen Kult im Namen seines Gebieters gründen soll. Hierfür erforscht ihr exotische 2D-Landschaften, indoktriniert neue Mitglieder und vernichtet all jene, die ungläubig sind. In den zufallsgenerierten Levels kämpft ihr gegen Horden von Gegnern und findet mystische Geheimnisse, die eure Macht noch weiter wachsen lassen.

Kehrt ihr von euren Abenteuern zurück, so kümmert ihr euch in einer entspannten Kult-Simulation um eure Anhänger: Haltet Predigten, führt böse Rituale durch, errichtet Häuser und baut die Nahrung an, die eure Jünger am Leben erhält. Wie bereits erwähnt, dürft ihr sogar heiraten – romantisch wird es also auch, neben all den Opferungen!

Übrigens könnt ihr schon vor Release in das Spiel hineinschnuppern: Auf Steam gibt es die kostenlose Demo zum Herunterladen. Findet heraus, ob spielerische Kultgründung zu euren Hobbys gehört!

Demo von Cult of the Lamb bei Steam anschauen

Wie viel Rogue-like und wie viel Management-Simulation in Cult of the Lamb stecken, erfahrt ihr spätestens ab Release am kommenden Donnerstag, dem 11. August 2022. Erscheinen wird Cult of the Lamb für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox XS und Nintendo Switch.