Von CoD bis Pokémon: 8 Spiele, deren Hype ihr nicht nachvollziehen könnt

Pokémon und CoD sind globale Mega-Erfolge, aber ist der Hype gerechtfertigt? (Bild: Nintendo & Activision)

Jeder Gamer kennt sie: Hype-Spiele! Also Games, die gefühlt jeder feiert und liebt. Aber natürlich ziehen große Marken wie CoD, Fortnite oder Pokémon auch Gegenstimmen an. Deswegen haben wir euch auf Facebook gefragt, welche Videospiele ihr für gnadenlos überbwertet haltet und das ist das Ergebnis.

Skyrim, CoD und mehr: Verdienen sie den Hype?

Was für einen Spieler ein wahres Meisterwerk ist, ist für den anderen nur ein Game wie jedes anderes. Eure interessanten Antworten auf Facebook verraten, warum ihr manchmal einfach nicht versteht, warum Skyrim oder The Last of Us so gefeiert werden.

Ein nicht ausreichendes Tutorial, schwaches Gameplay oder mangelnde Innovation. Warum stört sich denn sonst niemand an diesen Problemen? Ihr solltet dabei jedoch nicht vergessen, dass es für jemand anderen ebenso unbegreiflich sein könnte, warum ihr euer Lieblingsspiel mögt.

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Denkt ihr diese acht Spiele verdienen den Hype? Gibt es Spiele, bei denen ihr nicht verstehen könnt, warum sie so gefeiert werden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.