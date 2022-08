Mit Thymesia erwartet euch ein düsteres Kontrastprogramm zum siedend heißen Sommer. (Bild: OverBoarder Studio)

Nach einem aufregenden Start im August, drosselt sich das Tempo temporär in der nächsten Woche. Nichtsdestotrotz stehen ein paar spannende Spiele auf dem Plan.

Way of the Hunter | 16. August

PC / PS5 / Xbox Series X

In Way of the Hunter werdet ihr zum virtuellen Jäger: In zwei verschiedenen Jagdrevieren (Europa und USA) begebt ihr euch auf eine laut den Entwicklern authentische Jagd. Das umfasst das Suchen von Tierspuren, eine Blutspuren-Analyse, realistisches Schussverhalten und vieles mehr.

Way of the Hunter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2022 07:51 Uhr

Anders als zum Beispiel der direkte Konkurrent theHunter will Way of the Hunter jedoch auch Singleplayer-Fans mit einer Story-Kampagne für sich gewinnen. Dort geht es um die Probleme und Rivalitäten eines Familienjagdunternehmens, die ihr irgendwie lösen müsst.

Es gibt noch einen weiteren Unterschied zu theHunter: Der Release von Way of the Hunter findet ausschließlich auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X/S statt. Die älteren Konsolen werden nicht bedient.

Rollerdrome | 16. August

PC / PS4 / PS5

Rollerdrome dürfte jetzt schon ein Anwärter auf eines der absurdesten Szenarien des Jahres sein: Das neue Spiel der OlliOlli-Entwickler verbindet Rollschuhe mit Third-Person-Shooter und setzt auf eine reine Singleplayer-Erfahrung. Die Geschichte spielt dabei in der nahen Zukunft, in der Megafirmen längst die Welt regieren und die einfachen Bürger im Rollerdrome darum kämpfen, ihre Schulden abzubauen.

Und was ist das Rolledrome nun genau? Im Grunde sind das verschiedene Arenen, in denen ihr mit Waffen gegen andere Rollschuhfahrer antretet. Um zu gewinnen müsst ihr sowohl Schnelligkeit als auch Geschick beweisen und könnt euch alternativ sogar in weltweiten Bestenlisten eintragen.

Der Release von Rollerdrome findet jetzt im August für den PC und die beiden aktuellen PlayStation-Konsolen statt. Ob später auch noch weitere Plattformen bedient werden, bleibt abzuwarten.

Thymesia | 18. August

PC / PS5 / Xbox Series X

In der Welt von Thymesia ist die Alchemie das böse Übel: War sie einst noch ein Allheilmittel, hat sie nach und nach das Königreich erobert, Monster erschaffen und alles ins Chaos gestürzt. Die letzte Chance für die verbliebenen Bewohner ist Protagonist Corvus, aber ausgerechnet der besitzt ein paar grobe Erinnerungslücken.

Thymesia - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2022 07:43 Uhr

Als Spieler ist es nun eure Aufgabe, euch zusammen mit Corvus auf die Reise zu begeben und sein Gedächtnis zurückzuerlangen. Dafür gilt es in dem Action-Rollenspiel in Souls-Manier zahllose schwierige Kämpfe zu bestreiten, Geheimnisse aufzudecken und nach und nach eure Ausrüstung zu verbessern. An wichtigen Punkten könnt ihr dann in die Erinnerungen Corvus’ vordringen und die Wahrheit über das Königreich herausfinden.

Beim Release von Thymesia setzen die Entwickler auf den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine Umsetzung für die älteren Konsolen ist derzeit nicht angekündigt.

Madden NFL 23 | 19. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Ein neues Jahr und ein neues Madden steht vor der Tür: Auch in Hinblick auf 2023 lässt EA natürlich seine Football-Simulation auf den Markt los und konzentriert sich wie gehabt auf einzelne Verbesserungen. Die größte Neuerung in Madden NFL 23 ist dieses Mal das sogenannte FieldSense-Feature, wodurch einzelne Matches realistischere Ergebnisse liefern sollen.

Madden NFL 23 Standard Edition PS5 | Deutsch Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.08.2022 07:41 Uhr

Darüber hinaus gibt es Verbesserungen bei physischen Interaktionen und Zweikämpfen, verbesserte Animationen und neue Möglichkeiten bei ballführenden Spielern. Ansonsten erwartet euch natürlich wieder das gewohnte Lizenzpaket der NFL.

Beim Release gibt es derweil keine Überraschungen: Madden NFL 23 erscheint für den PC, die beiden PlayStation-Konsolen sowie für Xbox One und Xbox Series X/S.

Vom virtuellen Jagdgrund bis hin zum amerikanischen Volkssport: In dieser August-Woche ist es auf dem Blatt Papier nicht rappelvoll, dafür aber in Sachen Szenarien recht abwechslungsreich.