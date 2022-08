Stardew Valley im Mittelalter? Kostenlose Demo auf Steam lädt zum Entspannen ein

Schon einmal von Harvest Island gehört? Die mittelalterliche Farming-Sim bekommt erschreckend wenig Beachtung – obwohl einige der Mechaniken an Stardew Valley erinnern. Bild: Yobob Games / Pixabay

Niemand spricht darüber, dabei erinnert Harvest Island an das unverwechselbare Gefühl der Entspannung, das euch Spiele wie Stardew Valley oder auch Harvest Moon in den vergangen Jahren geschenkt haben. Zwischen mittelalterlicher Farming-Sim, Fantasy und RPG findet Harvest Island vielleicht seinen eigenen Platz – probiert die kostenlose Demo auf Steam aus, um euch selbst ein Bild zu machen.

Harvest Island: Farming-Sim auf einer mysteriösen Insel

Ab nach Harvest Island: Ihr schlüpft in die Bauernstiefel von Will, der mit seiner Schwester und seinem Vater auf einer mysteriösen Insel lebt. Euer Bauernhof muss bewirtschaftet werden, also geht es früh raus zu den Tieren – melkt Kühe, streichelt Ziegen und schert Schafe. Neben den typischen Farming-Mechaniken könnt ihr natürlich Früchte und derlei sammeln, craften und auch angeln.

Abgesehen von den täglichen Aufgaben gilt es jedoch auch, die Insel zu erkunden: Freundet euch mit den wilden Tieren an, entdeckt geheimnisvolle Höhlen und ergründet das Mysterium des verwunschenen Landes. Ein Tag- und Nachtrhythmus bestimmt die Gezeiten des Meeres und das wechselnde Wetter hat Auswirkungen auf die Geschöpfe des Waldes. Zusätzlich müsst ihr auch den Göttern Opfer darbringen, um eine gute Ernte zu garantieren.

Schaut in den offiziellen Trailer von Harvest Island:

Schaut selbst rein: Spielt die kostenlosen Demo von Harvest Island auf Steam.

Nicht ganz wie Stardew Valley – aber trotzdem entspannend

In Harvest Island gibt es kein ganzes Dorf, das euch auf Trab hält. Es wird kein Dating geben und endlos ist das Spiel auch nicht: Neben den Farming-Sim-Elementen konzentriert sich Harvest Island besonders auf die Story der Bauernfamilie, wobei euch eure Schwester Samantha öfters auf euren Reisen begleitet.

Zwar werdet ihr euren Bauernhof ausbauen und eure Erträge so maximieren können, aber letztendlich geht es hier um die Erkundung der geheimnisvollen Insel: Gefahren lauern in der Dunkelheit und womöglich verbirgt sich hinter der Bauernidylle noch etwas ganz anderes.

Harvest Island soll 2023 für den PC erscheinen. Wenn es bis zum Release noch etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommt, wird hoffentlich auch eine deutsche Übersetzung ins Spiel kommen – bis jetzt könnt ihr die kostenlose Demo jedoch nur auf Englisch spielen.