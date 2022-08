Neues Strategiespiel sieht aus wie Command & Conquer – die Fans lieben es

Tempest Rising ist ein neues Echtzeitstrategiespiel im Stil von Command & Conquer. (Bild: THQ Nordic)

„Willkommen zurück, Commander.“ Falls dieser Satz bei euch ein wohlig-nostalgisches Gefühl auslöst, erinnert ihr euch vermutlich gerade an die Blütezeit des klassischen RTS-Genres. THQ Nordic will euch mit Tempest Rising zurück in diese Zeit bringen.

Hommage an Command & Conquer ist eine Untertreibung

Tempest Rising ist der Inbegriff eines klassischen Echtzeitstrategiespiels. Genauer gesagt der Inbegriff der „Command & Conquer“-Reihe. Nach der Platzierung eines Bauhofes wird eine Raffinerie und ein Kraftwerk gebaut, eine Erntemaschine beginnt schimmerndes Alienzeug zu sammeln, das dann zu der Ressource verarbeitet wird, mit der Gebäude und Einheiten finanziert werden.

Der Ankündigungstrailer zu Tempest Rising:

Eine der insgesamt drei Fraktionen trägt sogar den Namen „GDF“ und so trennt sie nur ein Buchstabe von der aus C&C bekannten Fraktion „GDI“. Bei der Tempest Dynasty sind ebenfalls Anlehnungen an die Bruderschaft von NOD zu erkennen. Die finale Fraktion hat THQ Nordic bisher noch nicht enthüllt.

Das Spiel wird vom dänischen Studio Slipgate Ironworks entwickelt und soll zwei Singleplayerkampagnen bieten. Die Geschichte wird nicht nur durch die Missionen, sondern auch mithilfe von Zwischensequenzen erzählt, diese scheinen aber animiert zu sein und verzichten auf den B-Movie-Charme von Command & Conquer. Außerdem gibt es einen Multiplayer, der auch einen Ranglisten-Modus mit ELO-Rating enthält.

Spieler feiern die Rückkehr des klassischem RTS-Genres

Fans des RTS-Genres freuen sich auf Tempest Rising gerade weil es der vermutlich unverfrorenste C&C-Klon seit Langem ist. Unter dem YouTube-Video des Trailers häuft sich die Vorfreude. So schreibt beispielsweise DonF204: „Wenn EA kein neues C&C entwickeln will, dann spiele ich das! Danke!“ Qina freut sich: „Ein neues RTS-Spiel. Es wurde auch Zeit!“. Triple Helix schreibt außerdem: „Ich warte seit 2009 auf einen neuen C&C-Versuch von einem Team mit dem richtigen Budget. Ich bin so glücklich, das zu sehen.“

Ihr könnt Tempest Rising bereits auf Steam in eure Wunschliste eintragen. Ein konkretes Datum gibt es für den Release noch nicht, der Trailer verrät lediglich, dass THQ Nordic das Jahr 2023 anpeilt.