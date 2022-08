Verrückter Steam-Shooter lässt euch als bewaffnetes Eichhörnchen Chaos anrichten

Steam: Skurriler Shooter ist perfekt für Eichhörnchen-Fans. (Bildquelle: Daniel DeEntremont / Valve)

Ein neuer Shooter sorgt auf Steam mit einem überaus kuriosen Konzept für Aufsehen. In dem kommenden Spiel Squirrel with a Gun könnt ihr euch als bewaffnetes Eichhörnchen durch eine Open-World-Sandbox kämpfen und dabei allerlei Unheil anrichten.

Steam: Skurriles Open-World-Spiel sorgt für Aufsehen

Nachdem ihr in Stray eine Katze durch eine Sci-Fi-Stadt steuern könntet, wartet auf Steam bereits das nächste Spiel, in dem ihr ein kleines Tier durch eine große Welt navigiert – Squirrel with a Gun hat allerdings einen skurrilen Twist zu bieten. Wie der Titel bereits verrät, übernehmt ihr in dem Sandbox-Spiel ein Eichhörnchen mit einer Vorliebe für Schusswaffen und stiftet Chaos ohne Ende.

Schaut euch hier den Trailer zum Spiel Squirrel with a Gun an:

Squirrel with a Gun: Trailer One

Squirrel with a Gun: Neuer PC-Geheimtipp?

Das Indie-Spiel Squirrel with a Gun bietet dem ersten Trailer nach genau das, was der Titel verspricht: Ihr steuert ein alltägliches Eichhörnchen durch eine Open-World und macht dabei von einer gewöhnlichen und somit für euch übergroßen Pistole oder Uzi Gebrauch. Die Schusswaffen könnt ihr offenbar dazu nutzen, gegen Menschen zu kämpfen oder euch mithilfe des Rückstoßes geschickt fortzubewegen.

Hier geht’s zu Squirrel with a Gun auf Steam!

Welche Herausforderungen davon abgesehen in der Sandbox-Welt auf euch warten, ist aktuell noch nicht klar. Das Spiel ist zwar auf Steam gelistet, doch ein Veröffentlichungsdatum ist leider noch nicht bekannt – auf die Wunschliste könnt ihr euch das Spiel aber trotzdem setzen. Die Steam-Seite verrät immerhin, dass es sich bei den anzugtragenden Gegnern um sogenannte Agenten handelt – Matrix lässt grüßen – und dass ihr sie als Eichhörnchen mit gutem Timing entwaffnen könnt.

Den anderen Bewohner der Open World könnt ihr dagegen bei bestimmten Quests helfen oder wie in dem beliebten Spiel Untitled Goose Game allerlei Schindluder mit ihren Besitztümern treiben.

