Sex in Starfield: Wird das Sci-Fi-RPG die Hüllen fallen lassen?

Beischlaf im All – wie wird er in Starfield aussehen? (Bild: Getty Images – forplayday; Deagreez)

Bethesda erlaubt es euch in ihren Spielen zwar eine Beziehung mit euren Begleitern einzugehen – doch Sex spielt in den Rollenspielen des Genre-Platzhirsches eine recht untergeordnete Rolle. Wird sich das in Starfield ändern? Die Fans auf Reddit diskutieren angeregt, sind sich aber dennoch erstaunlich einig.

Starfield-Erotik: Fans diskutieren über Weltraum-Sex

Mit Starfield scheint Bethesda an einem seiner größten und umfangreichsten Rollenspiele zu arbeiten. Etwa 1.000 Planeten sollen den Spielern zur Erkundung zur Verfügung stehen, vollgepackt mit allerlei Quests, Nebenaufgaben und interessanten Orten.

Doch wie sieht es eigentlich beim Thema Romantik und Erotik aus? Zwar konnten eure Charaktere auch in früheren Spielen bereits Beziehungen mit Begleitern eingehen – um eine explizite Darstellung von sexuellen Handlungen machte Bethesda jedoch stets einen großen Bogen.

Dieses Thema scheint auch die Fangemeinde von Starfield gerade zu beschäftigen. Auf Reddit sammelt ein Post mit einer entsprechenden Frage momentan massig Kommentare ein. Über 100 Antworten sind bereits eingetrudelt, in denen die zukünftigen Spieler sich darüber austauschen, ob Bethesda Sexszenen in Starfield umsetzen wird.

Schaut euch hier die ersten Gameplay-Szenen aus Starfield an:

Starfield – Erstes Gameplay

Sex in Starfield? Fans glauben nicht daran

Die meisten Reddit-Nutzer sind sich einig: Sie glauben nicht daran, dass Bethesda sich ein Beispiel an Spielen wie Cyberpunk 2077, The Witcher 3 oder Dragon Age nimmt und Sexszenen in Starfield implementiert:

„Ich denke, am nächsten daran kommen wahrscheinlich die Andocksequenzen, wenn du ein anderes Schiff betrittst.“ – Joov_1

„Nun, weil sie lieber Zeit mit anderen Dingen verbringen. Die Romanzen könnten viel tiefer werden, aber Sex ist einfach nicht das, wofür die meisten Leute Starfield spielen werden – ich glaube, dass es 90 % der Spieler sogar total egal ist.“ – Fercho48

Bislang hat sich Bethesda offiziell noch nicht dazu geäußert, wie die Romanzen und potenzielle Erotik in Starfield aussehen werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Fans recht behalten. Wir rechnen zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall nicht damit, dass es explizite Sexszenen in Starfield geben wird.