Mario Kart 8 geschlagen: Deutschlands Switch-Bestseller bringt euch ins Schwitzen

Deutsche Switch-Spieler greifen gerade besonders gerne zu einem Sportspiel. (Bild: Nintendo / spieletipps)

Einmal pro Woche verrät die GfK, welche Spiele sich in Deutschland aktuell besonders gut verkaufen – und oftmals halten die Charts große Überraschungen bereit. So auch dieses Mal. Denn der aktuelle Switch-Bestseller lässt sogar Mario Kart 8 hinter sich zurück.

Nintendo Switch Sports stürmt die deutschen Switch-Charts

Bei den Deutschen scheint das Sportfieber ausgebrochen zu sein – zumindest unter den Switch-Spielern. Denn wer einen Blick in die offiziellen Bestseller-Charts der GfK Entertainment wirft, wird feststellen, dass dort nicht ein Dauerbrenner wie Mario Kart 8, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder das neue Xenoblades Chronicles 3 steht, sondern die Liste tatsächlich von Nintendo Switch Sports angeführt wird (Quelle: GfK Entertainment).

In 6 unterschiedlichen Disziplinen können sich die Spieler von Nintendo Switch Sports verausgaben: Tennis, Bowling, Chanbara, Fußball, Badminton und Volleyball stehen auf dem Plan. Die einzelnen Spiele können je nach Sportart mit 2-4 Spielern gezockt werden, wahlweise on- oder offline. Wer will, kann alternativ aber auch gegen die KI antreten.

Nintendo Switch Sports bei Amazon angucken

Erste Spielszenen aus Nintendo Switch Sports gibt es im offiziellen Trailer zu sehen:

Nintendo Switch Sports | Ankündigungstrailer zum Sport-Spiel

Nintendo Switch Sports (inkl. Beingurt) - [Nintendo Switch] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2022 15:10 Uhr

PC, PlayStation, Xbox & Co: Deutschland-Bestseller im Überblick

Und wie sieht es auf den anderen Plattformen aus? Auch hier bietet die GfK einen Überblick, den wir euch nicht vorenthalten wollen:

PS5 : Gran Turismo 7

: Gran Turismo 7 PS4 : F1 22

: F1 22 Xbox Series : Elden Ring

: Elden Ring Xbox One : F1 22

: F1 22 PC : Landwirtschaft-Simulator 22

: Landwirtschaft-Simulator 22 Nintendo 3DS: Pokémon Ultramond

Man merkt: Wir stecken mitten im Sommerloch. Auf keiner Plattform konnte sich ein neues Spiel in die Bestseller-Charts schleichen, alle Spitzenreiter haben schon mindestens ein paar Wochen oder Monate auf dem Buckel.

Spätestens im Herbst dürften die Charts jedoch wieder ordentlich durchgerüttelt werden. Denn dann erscheinen allerlei interessante Games, wie etwa God of War Ragnarök.