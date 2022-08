Steam-Geheimtipp: Düsterer Simulator macht euch zum Kannibalen

In diesem Spiel wird geschlachtet, was das Zeug hält. (Bild: Bad Vices Games)

Lust auf einen wirklich bösen Simulator? In Ravenous Devils ermordet ihr Menschen und verarbeitet sie zu deftigen Hauptspeisen. Wir erklären euch, was euch in dem wilden Mix aus Horrorspiel, Koch-Simulator und Wirtschaftssimulation erwartet.

Menschenfleisch als Geschäftsmodell

Mögt ihr die Horrorkomödie Sweeney Todd, in der Johnny Depp als tödlicher Barbier Menschen ermordet und ihre Überreste zu Fleischpasteten macht? Ja, denn Ravenous Devils ist das passende Spiel dazu. Nur das ihr keinen Barbier spielt, sondern einen Schneider, der mit seiner Frau ein ganz besonderes Geschäftsmodell verfolgt.

Er ermordet seine Kunden bei der Anprobe, verwertet ihre Kleidung und seine Frau macht im Anschluss leckere Gerichte aus den armen Opfern für die hauseigene Gaststätte. Eure Aufgabe als Spieler ist es das Geschäft am Laufen zu halten. Dafür investiert ihr euren Umsatz in neue Ausrüstung, erlernt neue Rezepte und kümmert euch um beständigen Fleisch-Nachschub. Natürlich müsst ihr auch sicherstellen, dass niemand hinter euer blutiges Geheimnis kommt.

Ravenous Devils – Launch Trailer

Kleiner Preis und viel Spielspaß

Laut Entwickler Bad Vices Games erwarten euch mit Ravenous Devils ungefähr vier Stunden bitterböser Spielspaß. Was die Steam-User bestätigen können. Hier haben die meisten Spieler eine Spielzeit zwischen vier und acht Stunden. Dafür kostet euch der ungewöhnliche Simulator aber auch nur 3,99 Euro.

Ihr dürft hier also keine mega-komplexe Simulation erwarten, die euch mindestens Hundert Stunden beschäftigt. Ravenous Devils lebt von der fiesen Idee, den brutalen Morden und dem Tabubruch.

Dieser Eindruck spiegelt sich auch in den User-Rezensionen wieder, die das Spiel insgesamt "sehr positiv" bewerten, aber auch immer wieder darauf verweisen, dass es sich um einen kurzen Spaß für zwischendurch handelt. Aber mal ehrlich, bei dem Preis kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen, oder?

Wer indessen doch Zweifel hegt, der kann sich über Steam auch vorab eine Demo herunterladen. Ravenous Devils ist jedenfalls seit dem 29. April 2022 für alle gängigen Plattformen erhältlich.