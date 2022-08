Nach Katastrophen-Start: Strategiespiel wird dank DLC zum Steam-Bestseller

Valkia the Bloody ist eine der vier Champions des Chaos aus dem neuen DLC für Total War: Warhammer 3. (Bild SEGA)

Durch Performance-Probleme und eine sehr einschränkende Spielmechanik legte Total War: Warhammer 3 bei den Fans keinen sehr guten Start hin. Nach einigen Patches sind viele Probleme behoben und nun steht neben dem zweiten DLC auch die langersehnte Beta von Immortal Empires in den Startlöchern.

Warhammer 3: DLC erobert die Steamcharts

Am 23. August 2022 passieren für die „Total War: Warhammer“-Community zwei sehr wichtige Sachen. Mit „Champions of Chaos“ erscheint der zweite DLC für Warhammer 3 und bringt vier neue legendäre Kommandanten ins Spiel. Aktuell befindet sich der DLC auf Platz 8 der Steam-Topseller. (Quelle: Steam). Das liegt zum einen daran, dass die Champions des Chaos ziemlich gut bei den Fans ankommen, zum anderen aber auch daran, dass der DLC aktuell um 10 Prozent auf 14,39 Euro bei Steam reduziert ist.

Festus the Leechlord ist einer der vier neuen Kommandanten:

Total War WARHAMMER III - Champions of Chaos: Festus

Das Hauptspiel, das zum Spielen des DLC natürlich nötig ist, schiebt sich ebenfalls wieder in die Topseller bei Steam und rangiert dort aktuell auf Platz 23. Zwar sind die Rezensionen insgesamt nur ausgeglichen auf Steam, doch äußerten sich die Spieler in den letzten 30 Tagen größtenteils positiv. (Quelle: Steam). Durch die Patches seit Release ist die Stimmung der Community bereits in einem Aufwärtstrend gewesen. Das liegt aber auch an der zweiten wichtigen Sache, die am 23. August passiert.

Immortal Empires erscheint

Schon seit Release wartet die Community auf Immortal Empires. Die Beta zu diesem Modus startet nächste Woche und vereint die Kampagnen-Karten aller drei „Total War: Warhammer“-Spiele zu einer Großen. Das bedeutet für Spieler, die alle DLCs der Reihe besitzen 86 legendäre Kommandanten verteilt auf 23 Rassen und insgesamt 278 Fraktionen, die um die 533 Regionen der Karte kämpfen. Kurz gesagt: Der feuchte Traum eines jeden Fans.

Wichtig: Um Immortal Empires spielen zu können, sind die Basis-Versionen aller drei Spiele auf einer Plattform notwendig. Ihr müsst alle drei Spiele bei Steam, Epic Games oder im Microsoft Store gekauft haben. Besitzt ihr Teil 1 + 2 auf Steam und Teil 3 im Epic Games Store, könnt ihr das grundsätzlich kostenlose Immortal Empires nicht spielen.