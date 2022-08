Nintendo lässt Mario Kart 8 Deluxe nicht sterben. Mit dem Booster-Streckenpass sollen im Laufe der kommenden Monate insgesamt 48 neue Strecken ihren Weg ins Spiel finden – Kostenpunkt: 24,99 Euro. Doch dieses Geld könnt ihr euch sparen. Denn auch ohne den DLC zu kaufen, könnt ihr auf den neuen Kursen rumkurven, wenn ihr ein paar Einschränkungen in Kauf nehmt.

Wer dachte, dass Mario Kart 8 Deluxe langsam auf die Zielgerade zufährt, hat sich geschnitten. Der Arcade-Racer gehört noch lange nicht zum alten Eisen und bekommt bis Ende 2023 von Nintendo insgesamt 48 neue Strecken spendiert.

Um direkten Zugriff auf die neuen Kurse zu erhalten, müssen Spieler jedoch zum Booster Pass greifen, der einmalig 24,99 Euro kostet. Doch auch Mario-Kart-Fans, die sich das DLC-Paket nicht kaufen wollen oder können, haben die Möglichkeit, auf den zusätzlichen Strecken ihre Runden zu drehen – und zwar im Online- und Multiplayer-Modus.

Die einzige Voraussetzung: Mindestens einer der Spieler muss im Besitz des Erweiterungspakets sein. Alle anderen Spieler können dann mit der Basis-Version beitreten, die neuen Strecken auswählen und anschließend fahren. Zudem sind die neuen Strecken auch im regionalen und globalen Online-Modus seit dem 22. März 2022 Teil der zufälligen Auswahl und können so von Spielern der Basis-Version befahren werden.

„Die Rennstrecken in der ersten Welle des Mario Kart 8 Deluxe – Booster-Streckenpasses können ab dem 18. März lokal oder online in Freunde & Mitspieler-Rennen gefahren werden, auch wenn nur ein Spieler den Booster-Streckenpass besitzt oder als Teil einer Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket darauf Zugriff hat. Ab dem 22. März werden die Rennstrecken der ersten Welle auch in der zufälligen Auswahl auftauchen, wenn du mit jemandem ein globales oder regionales Rennen fährst.“