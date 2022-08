Neues Anime-MMORPG erobert Twitch und lässt die Konkurrenz alt aussehen

Tower of Fantasy ist der neue Chart-Stürmer im Twitch-Game. (Bild: Level Infinite)

Das neue Anime-MMORPG Tower of Fantasy entwickelt sich kurze Zeit nach seinem Release zu einem echten Hit! Der Genshin-Impact-Konkurrent gehört aktuell zu den beliebtesten Spielen auf Twitch und im App Store. Wir erklären euch, was ihr über das kostenlose Gacha-Game wissen müsst.

Genshin Impact hat endlich Konkurrenz

Seit dem 11. August 2022 gibt es einen neuen Stern am Gacha-Himmel: Tower of Fantasy. Das MMORPG mit Anime-Ästhetik wurde im Vorfeld heiß erwartet. So gab es zum Beispiel mehr als vier Millionen Vorregistrierungen.

Und im Google Play Store wurde der Genshin-Impact-Konkurrent innerhalb von 24 Stunden mehr als eine Million Mal heruntergeladen.

Auf der Streaming-Plattform Twitch zeichnet sich indessen ein ähnlich erfolgreiches Bild ab! So ist Tower of Fantasy in wenigen Tagen zu einem der beliebtesten Spiele auf Twitch avanciert und lässt damit sogar Dauerbrenner wie Lost Ark, World of Warcraft und Minecraft hinter sich.

Es bleibt natürlich abzuwarten, ob und wie lange der Hype anhält, aber der Start kann sich sehen lassen.

Tower of Fantasy – Launch Trailer

Was ist Tower of Fantasy?

Tower of Fantasy ist ein kostenloses MMORPG mit Gacha-Elementen. Im Vergleich zu Genshin Impact setzt Tower of Fantasy allerdings auf ein eher dystopisches Szenario mit Maschinen und Robotern. Das Gameplay ist aber sehr ähnlich! Ihr erkundet eine große offene Welt, erledigt Quests und schaltet neue Figuren frei.

Vor allem der letzte Punkt hat wesentlich zum Erfolg von Genshin Impact beigetragen. In bester Gacha-Manier ist es nämlich stark vom eigenen Glück abhängig, welche Figuren ihr bekommt. Wer einen bestimmten Charakter unbedingt will, der kann auch echtes Geld investieren. Grundsätzlich ist Tower of Fantasy aber kostenlos.

Derzeit könnt ihr euch das Anime-MMORPG über den hauseigenen Client oder über Android und iOS runterladen. Ein Release über Steam soll aber noch in diesem Jahr erfolgen.