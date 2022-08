GTA Online: NPC hat die Schnauze voll und rächt sich an Spieler

Dieser legendäre NPC hat endgülig genug und schlägt nun zurück! (Bild: Rockstar Games)

Felipe ist wohl der NPC in GTA Online, der am meisten von den Spielern gekillt wird. Der liebenswürdige Park-Service kann aber auch ganz anders, wie ein beliebter Clip auf Reddit eindrucksvoll beweist.

GTA Online: Park-Service rechnet mit Peiniger ab

Ist immer freundlich und hilfsbereit, führt aber das schwerste Leben in GTA Online: Seit der Eröffnung des Casinos ist es für die Spieler zur Tradition geworden, vor dem Betreten der Glücksspielhölle den Parkservice zu killen.

Lange Zeit wehrte sich der Angestellte nicht, nun aber hat ein Spieler offenbar den Bogen überspannt. Der Reddit-User Ecahill453 lud den Ausraster des Parkservice als Clip im Forum hoch und erntete dafür viel Begeisterung.

Als der User mit seinem Bus vor dem Angestellten hält und ihm dem Mittelfinger zeigt, platzt dem Park Boy der Kragen: Sofort betritt er den Bus, tritt den Spieler, wirft ihn hinaus und fährt anschließend weg.

„Sein Neujahrsvorsatz war es zu kündigen“, versucht sich Reddit-User aDonkus die neue Verhaltensweise des Angestellten zu erklären. Die Spieler feiern die Aktion des NPCs und bemitleiden den bestohlenen Spieler.

Lange Zeit wurde der Parkservice des Casinos in GTA Online fertiggemacht, nun hat er zurückgeschlagen. Wenn ihr also das nächste Mal am Casino vorbeifahrt, seid vorsichtig. Es könnte sein, dass er es euch mit gleicher Münze zurückzahlt.