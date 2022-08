Traum oder Albtraum? Neues Fortnite-Update spaltet die Community

Mit Dragon Ball schnappt sich Fortnite die nächste große Lizenz. (Bild: Epic Games)

Am 16. August 2022 ist das Dragon-Ball-Event in Fortnite gestartet. Mit dem Update ist es nun möglich Son Goku, Vegeta und andere Figuren aus dem beliebten Manga in dem Battle-Royale-Shooter zu spielen. Die neue Kollaboration stößt aber auch viel Kritik. Wir erklären euch, warum die Begeisterung der Community sich in Grenzen hält.

Lizenz-Wahnsinn in Fortnite

Der Battle-Royale-Modus von Fortnite ist von einem Spin-Off zu einem globalen Mega-Phänomen geworden. Inzwischen macht das Spiel aber vor allem durch seine zahlreichen Kollaborationen, Lizenzen und Events von sich reden. Was als eigenständiges Spiel begonnen hat, ist inzwischen ein chaotisches Mashup aus allen möglichen Universen geworden.

In dem Shooter ist es mittlerweile möglich Spider-Man gegen Naruto antreten zu lassen, während im Hintergrund John Wick auf Darth Vader schießt. Ganz neu dabei sind seit dem 16. August 2022 die Figuren aus dem Manga- und Anime-Hit Dragon Ball.

Wie das Spiel inzwischen aussieht, verdeutlicht folgender Screenshot, der auf Reddit mehr als 100.000 Upvotes erhalten hat:

Ein Bild für die Götter! Fortnite vereint alle Welten, aber ist das gut? (Bild: Reddit/tomthedum)

Würdet ihr dieses Bild einem Gamer aus dem Jahr 2018 zeigen, dann würde er den Screenshot vermutlich für fake halten. Und das ist auch nicht wirklich überraschend! Immerhin haben alle Figuren auf dem Bild einen anderen Stil, wodurch ein bizarrer Gesamteindruck entsteht.

Ganz so als hätte jemand die Figuren mit Photoshop zusammengeführt.

Viele Köche versalzen den Brei

Und das stört auch viele User unter dem Reddit-Beitrag. Fortnite ist inzwischen ein wildes Durcheinander, wo zwar alles möglich ist, aber nichts wirklich zusammenpasst. Und dabei sprechen wir hier nur über den Lobby-Bildschirm und nicht den surrealen Umstand, dass Figuren wie Son Goku im Spiel Maschinengewehre und Pistolen im Kampf benutzen.

Natürlich ist Fortnite nicht das erste Spiel, das Crossover bietet. In Marvel vs. Capcom kämpft zum Beispiel Spider-Man gegen Mega-Man. Während in Soul Calibur 2 Comic-Held Spawn einen Auftritt hat.

Aber an das absurde Level von Fortnite kommt dabei keines der genannten Spiele ran. Zumal Epic einfach jede Marke in den Topf wirft und einmal kräftig umrührt. Insofern ist es nur natürlich, dass das Ergebnis vielen Fans sauer aufstößt.