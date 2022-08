Assassin’s Creed Persia: Spektakulärer Konzept-Trailer lässt Fan-Herzen höherschlagen

Ein Assassin’s Creed in Persien? Das wäre schon der Hammer, oder? (Bild: YouTube / TeaserPlay

Mit Assassin’s Creed Infinity will Ubisoft die Reihe noch einmal komplett umkrempeln und auf ein Live-Service-Modell umstellen. Mit anderen Worten: Neue Szenarien werden wahrscheinlich via DLC nachgereicht. Einige Fans und Technik-Enthusiasten haben das zum Anlass genommen, um sich zu überlegen, wie ein Assassin’s Creed in Persien aussehen könnte und prompt einen schmucken Konzept-Trailer zusammengeschnitten, der vielen Fans den Atem raubt.

Assassin’s Creed in Persien: Fan-Trailer zeigt, wie schön es wäre

Dank der Assassin’s-Creed-Reihe durften die Spieler schon etliche Länder in unterschiedlichen Zeitperioden bereisen: Israel zur Zeit des Dritten Kreuzzuges, Italien während der Renaissance, Griechenland in der Zeit der Peloponnesischen Kriege – wer alle Teile der Reihe gespielt hat, ist zumindest digital schon ordentlich in der Welt rumgekommen und hat vielleicht die eine oder andere Lektion gelernt.

Auf YouTube sorgt nun ein Fan-Trailer für Aufsehen, der Assassin’s Creed nach Persien etwa 650 nach Christus verfrachtet. In dem knapp zweieinhalb Minuten langen Video sind hauptsächlich weite und vor allem karge Wüsten- und Steppenlandschaften zu sehen, die jedoch immer wieder von kleinen Oasen oder riesigen Gebirgszügen unterbrochen werden, deren Gipfel mit Schnee bedeckt sind. Einige Kamerafahrten durch historische Straßenzüge und verfallene Ruinen runden das Gesamtpaket ab.

Fans feiern den AC-Konzept-Trailer

Obwohl es sich hier nur um einen Fan-Trailer handelt, kann sich das Endergebnis auf jeden Fall sehen lassen. Optisch macht das kurze Video eine Menge her – und auch die Zuschauer sind regelrecht begeistert. Schon mehr als 8.000 Likes konnte das YouTuber-Ensemble mit dem Namen TeaserPlay dadurch einheimsen.

Viele Fans lassen ihrer Begeisterung in den Kommentaren freien Lauf, einige üben jedoch auch leichte Kritik an der Darstellung von Persien:

„Es ist wichtig zu wissen, dass die Landschaften Irans (Persiens) nicht nur aus Wüsten und Palmen bestehen, auch wenn dies für den größten Teil des südlichen Persiens zutrifft. Die Schöpfer sollten wissen, dass die iranische Hochebene mit atemberaubenden Bergen, schönen grünen Landschaften und hohen Zedern (als das Symbol der Kultur) ausgestattet überzogen sind. In Bezug auf die Gebäude und Strukturen in der Zeit von 650 n. Chr. und vor der islamischen Invasion der Araber: Moscheen waren nicht Teil der Architektur in den Städten.“ – Cartoon Nostalgik

Das ist übrigens nicht das einzige Konzept-Video, das von den YouTubern zu Assassin’s Creed erstellt wurde. Vor ein paar Monaten zeigten sie auch, wie sie sich ein AC in Japan vorstellen und auch ein Trailer für ein Szenario im Zweiten Weltkrieg wurde bereits entworfen.