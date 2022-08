GTA Online als Horrorspiel: Fans erschaffen Gangster-Albträume

GTA Online als Horrorspiel: Streamer HeadMonsta wird plötzlich von brennenden Trucks verfolgt. Bildquelle: HeadMonsta/Twitch

Horror-Clowns, Höllentrucks, eine Schreckenswelt ohne Ende – jedes Jahr verwandelt der Roleplay-Server StateV sein GTA-Online-Universum in ein Horrorspiel und will damit sogar die Halloween-Events von Entwickler Rockstar übertreffen. Wir haben uns mit den Veranstaltern getroffen, um zu erfahren, wie man Albträume kreiert, die selbst harten Gangstern das Fürchten lehren.

Was ist Roleplay?

Unter Roleplay könnt ihr euch so etwas wie Gaming-Theater vorstellen. Der Spieler schlüpft dabei in eine feste Rolle und interagiert möglichst realistisch und authentisch mit der Spielwelt und der Community. Roleplay basiert generell auf modifizierten Spielen, die auf separaten Servern laufen. Zu den beliebtesten RP-Spielen gehört hierbei GTA Online, das auch regelmäßig die Top Ten der am meisten gesehenen Spiele von Twitch anführt.

GTA Online als Horrorspiel: "Die Leute wollen, dass wir immer noch einen draufsetzen"

Gangster drehen krumme Geschäfte, Cops jagen Gangster und dazwischen gehen Taxifahrer, Designer und Bergarbeiter ihren typischen Geschäften nach. Der ganz normale Alltag auf einem GTA-Roleplay-Server eben. Aber Ende Oktober ändert sich das plötzlich alles: Der Himmel verfinstert sich, Schreie schallen durch die Nacht und die Spieler von StateV kriegen sich vor Angst nicht mehr ein. „Normalerweise ist Roleplay ja sehr realistisch, aber da es unsere Welt ist, können wir ja machen, was wir wollen. Die Leute lieben unsere Halloween-Events und freuen sich jedes Jahr drauf“, erklärt Serverleiter Tito, den wir in der StateV-Horrorschmiede besuchen, die sich gegen unserer Erwartungen als gewöhnlicher Teamspeak-Chatroom entpuppt.

„2019 hat alles noch mit einem simplen Kürbisfeld und Clowns angefangen. 2021 gingen wir schon einen Schritt weiter und entführten die Spieler in ein leerstehendes Sanatorium mit einer eigenen Hintergrundgeschichte und Questlinie“, erklärt Tito. Ein schauriger YouTube-Trailer stimmte die Leute darauf ein. „Für unsere Horrorwelt bedienen wir uns natürlich bei den Features, die Rockstar mitliefert. Wettereffekte, Modelle, Orte. Aber darüber hinaus kaufen und entwickeln wir auch eigene Mods. Unser Jumpscare ist hierbei besonders fies und effektiv.“ Der Serverleiter betont aber: Alle Spieler werden vor den Effekten gewarnt und wer keine Lust darauf hat, kann für diese Zeit den Server auch meiden.

Der große Unterschied zu den Rockstar-Events sei nicht nur die Masse an individuellen Horror-Inhalten, die hier geboten wird, sondern vor allem eines laut Tito: „Die Events von Rockstar sind generisch und automatisiert – bei uns sind die Spielfiguren echt.“ Das gelte sowohl für die Erschreckten als auch für die Erschrecker auf den Straßen. Jedes Event sei organisch, womit die Veranstalter auch jederzeit auf die Verhaltensweisen und Reaktionen der Teilnehmer eingehen können, ganz nach dem allgemeinen Roleplay-Prinzip. Wenn die Leute in der Quest nicht weiterkommen, gibt es weitere Hinweise. Sollten sie sich langweilen, würde der Horrorregler höher gedreht werden.

Clips wie dieser hier zeigen, was die Spieler bei den Halloween-Events bei StateV erwartet:

In der Questlinie zu "Nightmare Los Santos" von 2021 mussten die Spieler die Tode dreier Kinder aufklären und einen Serienkiller jagen. Bildquelle: StateV.

Das Halloween-Event wird dabei jedes Jahr von einem wechselnden Team aus Ideengebern, Umsetzern und Moddern organisiert. „Es ist sehr cool, aber manchmal auch sehr stressig. Wir wollen den Leuten schließlich zwei schaurige Wochen mit einem großen Finale bieten, da mussten auch schon mal Nachtschichten eingelegt werden“, erzählt Mitglied John Graham lachend. „Wir denken uns die Quests, die Schnitzeljagd und die Rätsel aus. Gleichzeitig laufen wir auch als Horrorgestalten herum. Das Besondere, gerade an den RP-Events, ist das soziale Miteinander. Es gibt die Angsthasen, die Mutigen und die Leute, die ihre Freunde absichtlich in Fallen reinlocken.“ Die vielen erstellten Clips der Spieler, in denen sie schreien und lachen, stellen die größte Belohnung für die Schöpfer dar. „Wichtig ist nur, dass wir uns jedes Jahr steigern. Und dass sich der Puls danach wieder beruhigen kann und wieder Normalität einkehrt.“

Reena Sun gehört zum Autorenteam. Auch wenn nicht alle Spieler die Geschichten verfolgen, ist es ihr wichtig, dass die Aufmerksamen einen Grusel-Bonus bekommen. „Letztes Jahr haben wir uns eine Geschichte um einen Serienkiller ausgedacht, der sich der Pyroclown nannte. Die Quest führte von einer Baustelle zu einer Schule und von da aus zu einem Sanatorium, wo die Spieler seine Maske finden konnten. Natürlich wäre es cool gewesen, wenn dann noch jemand als der Serienkiller höchstpersönlich herumgelaufen wäre. Aber derjenige hätte dann die gesamte Zeit für alle Teilnehmenden zur Verfügung stehen müssen – und ihn zu spielen, wäre eine Roleplay-Herausforderung gewesen, die entweder zu weit gegangen wäre oder in Cringe geendet hätte. Ne, dann lieber nicht, der Horror muss ja auch immer irgendwie mysteriös und ungreifbar bleiben“, erklärt sie.

Nach der ultimativen Angst streben, sich der kreativen, sozialen und technischen Grenzen aber bewusst sein – Serverleiter Tito ist dankbar, dass Halloween nur einmal im Jahr ist. „Das Wichtigste beim Horror bleibt das Überraschungselement. Wer sich daran gewöhnt hat, hat keine Angst mehr. Und wir hätten auch nicht genügend Ideen, um die Leute monatelang immer wieder neu zu überraschen“, so Tito. An dieser Stelle verweist das Team auf andere Server-Experimente auf GTA-Online-Basis, die dauerhafte Events wie Zombie-Apokalypsen anbieten wollten, bei denen aber schnell Gewohnheit eintrat. „Für dieses Jahr planen wir ein Event, für das wir ein riesiges Horror-Areal bauen. Hier soll es noch mehr um den Community-Effort gehen. Vielleicht müssen sich die Spieler zusammenschließen, um den Zugang zum Areal freizuschalten. Aber mehr wollen wir dazu noch nicht verraten.“

Wir bedanken uns an dieser Stelle beim Serverleiter Tito und den Halloween-Team-Mitgliedern John Graham, Anna, Monika und Reena Sun und wünschen euch, dass ihr euren Spielern eine Wahnsinns-Show bieten könnt, bevor der allgemeine Roleplay-Wahnsinn dann wieder beginnt.