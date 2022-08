Xbox: Intensives Survival-Spiel landet in den Bestseller-Charts

Xbox-Bestseller: Survival-Spiel stürmt die Top 10. (Bildquelle: Beam Team Publishing)

Ein Survival-Spiel kämpft sich derzeit überraschend in den Xbox-Charts nach oben. Obwohl das Abenteuer bereits 7 Jahre auf dem Buckel hat, darf es nun plötzlich ein erfolgreiches Bestseller-Comeback feiern.

Sich in den Xbox-Bestseller-Charts zu behaupten, ist keine einfache Übung – doch das Survival-Spiel Stranded Deep beißt aktuell die Zähne zusammen und etabliert sich in den Top 10, obwohl der ursprüngliche Release bereits 7 Jahre zurückliegt. Dabei lässt es auch große Namen wie The Witcher 3 und Die Sims 4 hinter sich.

Hier geht’s zu Stranded Deep im Xbox-Store!

Stranded Deep: Survival-Game schafft es in die Top 10

Das Survival-Spiel Stranded Deep darf ein überraschendes Comeback feiern – momentan steht das Game auf Platz 8 der Xbox-Charts. Sieben Jahre nach dem ursprünglichen Release scheint das Insel-Abenteuer bei der Community somit wieder einen Nerv getroffen zu haben.

Stranded Deep: Gameplay-Trailer

In Stranded Deep erleidet ihr eine Bruchlandung auf einer Insel im Pazifischen Ozean und müsst dort allein oder zusammen mit einem Freund im Online-Multiplayer überleben. Wie im Survival-Genre üblich ist, müsst ihr euch einen Unterschlupf bauen, Werkzeuge herstellen und auf die Suche nach Vorräten gehen. Dabei lauern auf und um die Insel herum diverse Gefahren auf euch, die ein Entkommen deutlich erschweren.

Xbox-Charts: Kult-Spiele und jede Menge Horror

Neben Stranded Deep haben die Top 10 der Xbox-Charts noch andere Überraschungen zu bieten. Während die Top 3 mit FIFA 21, Far Cry 6 und GTA 5 noch recht beständig und vorhersehbar ist, tummeln sich dahinter einige unterhaltsame Spiele, die viele nicht auf der Rechnung hatten.

Auf Platz 4 steht derzeit beispielsweise das Horror-Paket Outlast: Bundle of Terror, während sich dahinter das brandneue Kult-Spiel Cult of the Lamb auf Rang 5 einreiht. Auch der Horror-Multiplayer Friday the 13th kann sich in den Top 10 halten, die von der Open-World-Sandbox Wobbly Life abgerundet wird.

