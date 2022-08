Steam-Geheimtipp: In diesem düsteren Simulator baut ihr ein Horror-Hotel

In diesem Horror-Hotel sind Menschen die Mahlzeit. (Bild: Unfold Games)

Mit Bloody Hell Hotel erwartet PC-Spieler ein echter Geheimtipp! Wir verraten euch alles, was ihr über die düstere Hotel-Simulation wissen müsst. Dabei kommen vor allem Vampir- und Horrorfans auf ihre Kosten.

Ist das der nächste Steam-Hit?

Hotel-Simulatoren gibt es einige, aber ein Hotel-Simulator, in dem ihr in die Rolle eines blutrünstigen Vampirs schlüpft, ist neu! Genau das ist nämlich das Konzept von Bloody Hell Hotel.

In der etwas anderen Simulation spielt ihr einen untoten Blutsauger, der eine verstaubte Bruchbude in ein schauriges Hotel verwandelt. Natürlich nicht nur des Geldes wegen, sondern vor allem, um scharenweise Opfer ... äh Gäste in euer Etablissement zu locken.

Bloody Hell Hotel – Announcement Trailer

Dabei legt legt Bloody Hell Hotel besonders viel Wert auf Abwechslung. Ihr müsst in eurer Rolle als Hotel-Manager sauber machen, die Zimmer einrichten, Menschen aussaugen und das Essen vorbereiten. Parallel dazu erkundet ihr ein riesiges Höhlensystem unter dem Hotel. Dort bekämpft ihr fiese Monster und sammelt Ressourcen, die ihr dann in Verbesserungen für euer Hotel investiert.

Der Stil des Spiels erinnert dabei an die Gruselstreifen von Regisseur Tim Burton (Corpse Bride) und ist somit stark überzeichnet, sodass auch allzu ängstliche Personen Spaß an der morbiden Atmosphäre haben können.

Wann erscheint Bloody Hell Hotel?

Hinter Bloody Hell Hotel stecken die Entwickler von Unfold Games, die vor allem für ihren Indie-Hit Darq bekannt sind. Horror-Erfahrung ist also vorhanden. Leider hat ihr neuester Streich allerdings noch keinen Release-Zeitraum. Eine Veröffentlichung in diesem Jahr scheint also derzeit recht unwahrscheinlich zu sein.

Wer jetzt allerdings Lust auf ein Vampir-Spiel mit Aufbau-Mechanik bekommen hat, der sollte sich V Rising auf Steam anschauen. Das Early-Access-Spiel erschien im Mai 2022 und entwickelte sich innerhalb von wenigen Tagen zum Steam-Hit. Das Gameplay ist zwar nur im Ansatz mit dem von Bloody Hell Hotel zu vergleichen, aber einen Blick ist V Rising auf jeden Fall wert.