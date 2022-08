Neues Nintendo-Spiel: Fans finden es zuckersüß, aber es hat einen Haken

Kirby’s Dream Buffet: Trailer

Im neuen Multiplayer Kirby's Dream Buffet, für die Nintendo Switch, können bis zu vier Spieler oder Spielerinnen gegeneinander antreten. Die Community feiert die stressfreie Alternative zu Fall Guys, hat aber auch ein Hühnchen mit den Entwicklern zu rupfen.

Kirby's Dream Buffet: Eine Alternative zu Fall Guys?

Seit dem 17. August kullern Switch-Spieler in Kirby's Dream Buffet über cremige Sahnetorten und knusprige Kekse um in Wettrennen als Sieger hervorzugehen. Das Konzept erinnert an Fall Guys: Ultimate Knockout, nur in einer etwas abgespeckten Form.

Nachdem nun die ersten Spielerfahrungen gesammelt wurden, diskutieren die Fans: Ist das Spiel seinen Preis von knapp 15 Euro wert? Macht es Spaß? Und was ist so schwer daran eine ordentliche Multiplayer-Experience auf der Switch zu schaffen?

Was wird gelobt?

Die Community scheint das Spiel positiv anzunehmen. Die Level sehen demnach alle zum Anbeißen süß aus – immerhin basieren sie alle auf Süßigkeiten, Torten und allgemein Essen. Das Spiel sei außerdem sehr leicht zu lernen und man müsse nicht unbedingt gut sein, um alle Kostüme und andere Boni freizuschalten.

Noch dazu schreiben manche, dass sie den Mix aus strategischem Denken und Zufall in den Runden sehr genießen. Im Vergleich zu Fall Guys: Ultimate Knockout wird es als eine niedliche und stressfreie Alternative bezeichnet.

Was wird kritisiert?

Einige äußern sich aber auch enttäuscht in den Kommentaren zum Reddit-Thread. Kirby's Dream Buffet kann nämlich an sich zu viert gespielt werden – aber nicht an einer Konsole. Split-Screen ist nur für zwei Spiele möglich, würden also drei oder vier Leute miteinander spielen wollen, bräuchte es eine zweite Konsole und eine zweite Kopie des Spiels.

Außerdem schade: Im lokalen Modus können zwar zwei Spieler gleichzeitig an derselben Konsole spielen, online jedoch nicht. Und das obwohl es in Spielen wie Mario Kart 8 Deluxe auch möglich ist zumindest zu zweit online zu spielen.

Alles in allen sei das Spiel sein Geld wert, aber man sollte wissen, dass das Spiel aktuell eher für Singleplayer geeignet ist, es sei denn, man hat kein Problem damit zu zweit gegen NPCs anzutreten. (Quelle: Reddit / NintendoSwitch)