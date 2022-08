Sex sells: Warzone-Spielerin motiviert Teammates mit Nacktbildern

Diese Taktik ist ungewöhnlich, aber äußerst effektiv! (Bild: Activision & Instagram/vauxieofficial)

Die Streamerin Vauxie hat eine kuriose Taktik für sich entdeckt, um im Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone erfolgreich zu sein. Wir erklären euch, was hinter ihrem erotischen Angebot steckt und ob diese Masche tatsächlich Erfolg hat.

Fußbilder und Nudes als Motivator

Jeder Warzone-Spieler kennt das Problem: Der Feind war ein paar Sekunden schneller oder hatte den „High Ground“ und schon liegt ein Kamerad auf dem Boden. Wehrlos und schwach. Dann werden die anderen Teammitglieder lautstark über den Voicechat darum gebeten, den gefallenen Soldaten wiederzubeleben.

Für die meisten Spieler ist so eine Aktion eine Sache der Ehre und selbstverständlich.

Die Streamerin Vauxie löst das geschilderte Problem allerdings auf eine ganz neue Art. Sie bietet ihren Random-Teamkollegen nämlich Nackbilder von sich an, wenn sie sich todesmutig auf den Weg machen, um die Streamerin wieder aufzuheben.

Festgehalten wurde dieses pikante Angebot mit einem Clip, der auf TikTok viral ging. Eine entsprechende Kopie davon findet ihr zum Beispiel auf Twitter:

Einem anderen Teamkollegen bietet Vauxie in einer recht ähnlichen Situation auch Fußbilder von sich an. Und auch dieses Versprechen zeigt direkt Wirkung. In beiden Fällen eilen die Simps ... äh Mates sofort herbei und helfen der Streamerin wieder auf die Beine. Was für eine glorreiche Taktik!

Ob die selbstlosen Helden tatsächlich entlohnt wurden, ist übrigens unklar. TikTok war indessen wenig begeistert von dem Clip und löschte das Video, da es wohl gegen die Nutzungsbedingungen der Plattform verstieß.

Wer ist Vauxie?

Bei Vauxie handelt es sich um eine australische Streamerin, die auf Facebook Gaming aktiv ist und dort regelmäßig Call of Duty: Warzone spielt.

Sie bezeichnet sich selbst als „Call of Duty Queen“ und versammelt auf der Plattform etwas mehr als 7.000 Follower hinter sich. Erst der besagte TikTok-Clip verschaffte der jungen Frau internationale Aufmerksamkeit.