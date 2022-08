Nintendo: OLED-Switch + Pro Controller inkl. 20 GB zum Knallerpreis

Sichert euch die Nintendo Switch OLED-Version, einen Pro Controller und einen 15 Euro Wunschgutschein inklusive Handytarif für 20 Euro im Monat. Bildquelle: Nintendo

Ihr möchtet Mario, Zelda & Co. endlich spielen und seid deshalb auf der Suche nach einem günstigen Angebot für die Nintendo Switch und könntet obendrauf auch einen neuen Handyvertrag gebrauchen? Dann solltet ihr euch das aktuelle Angebot bei Flymobile nicht entgehen lassen. Ihr bekommt dort die Nintendo-Konsole mit OLED-Display zum Smartphone-Tarif im Telekom-Netz dazu. Wir verraten euch, warum sich das Angebot lohnt.

OLED-Switch mit 20-GB-Tarif im Vodafone-Netz

Gute Nachrichten für alle, die eine neue Konsole wollen, diese aber lieber in sehr kleinen Raten abbezahlen möchten. Bei Flymobile bekommt ihr die OLED-Switch, einen Pro Controller und einen 15 Euro Wunschgutschein zusammen mit einem Handytarif im Vodafone-Netz inklusive 20 GB Datenvolumen und Allnet- und SMS-Flat für nur 19,99 Euro im Monat. Einmalig bezahlen müsst ihr nur 9,99 Euro für die Konsole, 5,99 Euro für den Versand und 39,99 Euro Anschlussgebühr.

Die OLED-Switch kann man, anders als die PS5 und Xbox Series X, zwar nicht als neue Konsolen-Generation bezeichnen, einige Neuerungen und Verbesserungen hat sie allerdings dennoch zu bieten.

Wie der Name schon verrät, besticht besonders das neue OLED-Display durch intensivere Farben und einen höheren Kontrast. An der Größe wurde ebenfalls etwas geschraubt und so ist das Display nun auf 7 Zoll gewachsen. Außerdem wurde der interne Speicher verdoppelt und verfügt jetzt über 64 GB. Zudem wurde der hintere Standfuß verstärkt, sodass der Bildschirm nun nicht ganz so wackelig anmutet.

Die Tarif-Details auf einen Blick

Netz: Vodafone

Tarif: Otelo Allnet-Flat Classic

20 GB Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Nintendo Switch mit Handytarif: Darum lohnt sich das Angebot

Um die Kosten des Tarifs mit anderen Handyverträgen vergleichbar zu machen, rechnen wir die effektiven Tarifkosten aus. So viel zahlt ihr rein für den 20-GB-Tarif, wenn man die Kosten für die Nintendo Switch, den Controller und den Gutschein herausrechnet:

Monatliche Kosten: 19,99 Euro Einmalige Zuzahlung: 9,99 Euro Anschlussgebühr: 39,99 Euro Versandkosten: 5,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten: 535,73 Euro Online-Bestpreis für die Switch, den Controller und Gutschein: 398 Euro Effektivkosten Tarif: 137,73 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat: 5,74 Euro

Für die Nintendo Switch mit OLED-Display bezahlt ihr laut der Preisvergleichsseite Idealo zur Zeit mindestens rund 324 Euro und für den Pro Controller rund 59 Euro. Den 15 Euro Wunschgutschein könnt ihr in unzählichen Geschäften einlösen. Zieht man diese Werte nun von den Gesamtkosten ab, bleiben effektiv 137,73 Euro für den Tarif übrig. Geteilt durch 24 Monate Mindestlaufzeit entspricht das 5,74 Euro im Monat – ein günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 20 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz.

Denkt daran, den Vertrag zum Ende der Mindestvertragslaufzeit zu kündigen, damit der günstige Preis auch aufgeht. Aber keine Sorge, falls ihr das vergessen solltet. Durch ein neues Gesetz verlängert sich der Vertrag nicht mehr um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden.