Saints Row will sich neu erfinden (Bild: Plaion / spieletipps)

In der Gamescom-Woche wird es bei den Releases richtig spannend: Saints Row kehrt zurück und Fans von JRPGs dürfen sich auf ein neues Abenteuer von den Persona-Machern einstellen.

Midnight Fight Express | 23. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

In Midnight Fight Express wird richtig hart gekämpft: Als Spieler übernehmt ihr die Kontrolle über einen Protagonisten, der ähnlich wie in der Filmreihe John Wick aus dem frühzeitigen Ruhestand zurückkehren muss. Sein Ziel? Dem organisierten Verbrechen das Handwerk legen und das möglichst schnell und effektiv.

Dafür setzt Midnight Fight Express auf ein tiefgreifendes Kampfsystem, bei dem über 100 verschiedene Waffen, zahllose Finisher, Umgebungsangriffe, Combo-Attacken und vieles mehr zur Verfügung stehen. Das Besondere dabei: Die Kampfanimationen sind allesamt via Motion Capture Aufnahmen entstanden und wirken dadurch besonders authentisch.

Noch eine weitere Besonderheit ist der Umstand, dass Midnight Fight Express das Werk des Solo-Entwicklers Jacob Dzwinel ist. Der Release findet am 23. August auf dem PC und allen aktuellen Konsolen statt.

Saints Row | 23. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

In den letzten Jahren hat sich die Saints-Row-Reihe eine Auszeit gegönnt. Jetzt kehrt sie aber mit einem Reboot zurück, bei dem die abgedrehten Elemente aus Saints Row 4 etwas reduziert werden. Aber keine Sorge, das heißt nicht, dass Saints Row nun zu einem gewöhnlichen Open-World-Action-Spiel wird. Chaos steht in der Reihe immer noch an vorderster Front.

Wie üblich erstellt ihr euch zu Beginn euren eigenen Charakter und versucht nun, eure eigene Gang an die Spitze der Verbrecher zu führen. Dafür gilt es Gebiete innerhalb der offenen Spielwelt zu erobern, Missionen abzuschließen, in Minispielen Chaos zu veranstalten und vieles mehr. Der verrückte Humor der Serie bleibt derweil auch dem Reboot erhalten.

Der Release ist übrigens nicht sonderlich eingeschränkt: Saints Row erscheint direkt für den PC, die beiden PlayStation-Konsolen, sowie für Xbox One und Xbox Series X/S.

I Was a Teenage Exocolonist | 25. August

PC / PS4 / PS5 / Switch

Wenn der Titel eines Spiels schon fasst alles zusammenfasst: I was a Teenage Exocolonist ist so ein Fall. In dem erzählerischen Adventure mit Rollenspiel-Elementen schlüpft ihr in die Rolle eines Teenagers, der in einer der ersten extrasolaren Weltraumkolonien der Menschheit aufwächst.

Das birgt natürlich einige neue Herausforderungen zusätzlich zu den ohnehin schon bekannten Problemen, denen man sich als Heranwachsender stellen muss. Ihr erkundet eine neue Welt, lernt neue Wesen kennen, müsst die Schule besuchen, Freunde finden und euch eventuell das erste Mal verlieben. Eure Entscheidungen und Erlebnisse werden dabei zu Sammelkarten, die euch selbst und der Kolonie helfen.

Beim Release gibt es durchaus was zu beachten: I Was a Teenage Exocolonist erscheint nämlich nur für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Xbox-Spieler bleiben bisher außen vor.

Soul Hackers 2 | 26. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Mit Soul Hackers 2 erscheint in diesen Tagen das nächste große Rollenspiel von Atlus. Die Persona-Entwickler verlassen sich dabei ein weiteres Mal auf ihre gewohnten Stärken: Ihr lernt vielschichtige Charaktere kennen, sammelt Dämonen und fusioniert sie miteinander, die Kämpfe finden rundenbasiert statt.

In Sachen Story erwartet euch ein Cyberpunk-Japan, bei der die KI Aion die Menschheit aus der Ferne beobachtet. Eines Tages registriert sie, dass die Apokalypse bevorsteht und erschafft die Agenten Ringo und Figue, die den Untergang verhindern sollen. Als Spieler übernehmt ihr dabei die Rolle von Ringo.

Durchaus ungewöhnlich ist der Release von Soul Hackers 2. Das JRPG erscheint nämlich von Anfang an für den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S. Lediglich die Switch geht noch leer aus.

Pac-Man World: Re-Pac | 26. August

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Manchmal hat es auch ein Pac-Man gar nicht so einfach: Ausgerechnet an seinem Geburtstag kommt einer der ersten Videospielhelden der Welt nach Hause und alle seine Freunde wurden entführt. Das kann der natürlich nicht auf sich sitzen lassen und begibt sich zur Geisterinsel.

Das ist zumindest grob die Geschichte von Pac-Man World, welches mit Re-Pac ein Remake erhält. Anders als die früheren Pac-Man-Spiele handelt es sich hierbei um einen klassischen 3D-Plattformer, bei dem ihr durch die Level springt, kleinere Rätsel löst und Sammelgegenstände einsammelt. Im Remake erwartet euch vor allem eine verbesserte Grafik, aber auch eine überarbeitete Benutzeroberfläche und weitere Anpassungen.

Zum Release erscheint das Remake von Pac-Man World für alle aktuellen Plattformen. Das umfasst den PC, die PlayStation- und Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch.

Vom nächsten langen Rollenspiel-Abenteuer über ein Kampfspiel der anderen Art bis hin zum Open-World-Einsatz der Saints: In der nächsten Woche werden viele Genres bedient. Ob da etwas für euch dabei ist, könnt ihr selbst entscheiden. Und wer die Wahl hat ... ihr wisst schon.