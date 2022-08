Vampire Survivors fürs Handy: Frecher Klon erobert den Google Play Store

In diesem Handyspiel seid ihr eine echte Ein-Mann-Armee. (Bild: Habby & GettyImages/Cristalov)

Wenn ein Konzept Erfolg hat, dann wird es in der Regel kopiert. So auch im Fall von Vampire Survivors. Im Google Play Store erobert nämlich gerade ein Klon die Charts. Wir verraten euch, ob das Handyspiel seinem großen Vorbild gerecht wird.

Kostenloses Handyspiel kopiert beliebten Steam-Hit

Wer regelmäßig auf Steam unterwegs ist, der hat in den letzten Monaten sicherlich von Vampire Survivors gehört. Das Indie-Spiel hat sich auf der Plattform zu einem echten Hit entwickelt und war auch bei großen Streamern wie HandOfBlood ein beliebter Titel.

Das Konzept ist simpel, aber effektiv: Ihr besiegt Gegner, werdet dadurch stärker und könnt noch mehr Gegner besiegen. Bis ihr innerhalb von wenigen Minuten den ganzen Bildschirm mit mächtigen Spezial-Attacken überzieht und dabei tausende Feinde gleichzeitig erledigt.

Und dieses Spielprinzip bietet auch Survivor.io – der neue Hit im Google Play Store.

In diesem Lets Play könnt ihr euch einen Eindruck vom Spiel verschaffen:

Im Gegensatz zu Vampire Survivors setzt das Handyspiel allerdings auf einen knackigen Comic-Look, der ein wenig an Plants vs. Zombies erinnert. Das Konzept ist aber nahezu identisch. Auch hier müsst ihr zahllose Feinde vernichten, während ihr in einem irren Affentempo immer stärker werdet.

Wird Survivor.io zum neuen Dauerbrenner?

Es war nur eine Frage der Zeit bis jemand das Konzept von Vampire Survivors erfolgreich kopiert und damit auf dem Handy durchstartet. Da es den Steam-Hit zudem nicht für das Smartphone gibt, hat Survivor.io auch keine wirkliche Konkurrenz im Google Play Store. Zumal Vampire Survivors 2,39 Euro auf Steam kostet, während der Klon kostenlos im Google Play Store zur Verfügung steht.

Das spiegelt sich dann auch in den allgemeinen Zahlen wieder. So wurde Survivor.io innerhalb kürzester Zeit mehr als eine Million Mal heruntergeladen. Und der User-Score ist mit derzeit 4,6 Sternen ebenfalls sehr positiv. Kritisiert wird aktuell nur der geringe Umfang, was Waffen und Fähigkeiten angeht.

Aber hier werden die Entwickler sicherlich schnell nachbessern. Das war beim Original schließlich auch der Fall.