Mehr PS5-Speicher für wenig Geld: Top-SSD jetzt knallhart reduziert

Der Speicher der PlayStation 5 fällt erstaunlich klein aus. Ein Glück lässt sich das ändern – denn Sony erlaubt es euch, eine kompatible SSD in eure Konsole einzubauen. Doch die können mitunter recht teuer sein. Bei Otto könnt ihr euch jedoch jetzt ein passendes Modell besonders günstig sichern.

Otto-Deal: Top-SSD für die PS5 zum kleinen Preis

Von den 825 GB des internen Konsolenspeichers stehen PS5-Spielern nach der Einrichtung der Konsole nur noch etwas mehr als 660 GB zur Verfügung – das ist gar nicht mal so viel. Vor allem dann nicht, wenn man vorrangig digitale Spiele sein Eigen nennt und eine möglichst große Auswahl davon gleichzeitig auf dem System installiert haben will.

Doch Otto bietet aktuell eine preisgünstige Lösung für das Problem: Die WD_Black SN770 NVMe. Das 1-TB-Modell der SSD wird beim Online-Händler gerade für 86,44 Euro verkauft, dazu kommen noch 2,95 Euro Versand (bei Otto anschauen). Ergibt einen Endpreis von 89,39 Euro für eine 1 TB große SSD, die sich problemlos in der PS5 verbauen lässt – ein echtes Schnäppchen!

Offiziell empfiehlt Sony nur M.2-SSDs, die eine Leserate von mindestens 5.500 MB/s haben. Die WD_Black SN770 NVMe bietet nur eine Leserate von 5.150 MB/s, wird aber dennoch von der Konsole erkannt und kann als Speicher für PS4- und PS5-Spiele genutzt werden.

Für wen lohnt sich der SSD-Kauf?

Tatsächlich für alle, die nach einer günstigen SSD suchen, um den Speicher ihrer PS5 zu erweitern. Der Einbau ist vergleichsweise unkompliziert, das gleiche gilt für die Einrichtung der SSD als neuer primärer Speicherort.

Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, schaut sich einfach unser Video an, in dem wir den Prozess Schritt für Schritt erklären: