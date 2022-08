Xbox Game Pass: Shooter nach 25 Jahren auf dem Index jetzt ungeschnitten verfügbar

Xbox Game Pass: Ehemals indizierter Shooter jetzt ungeschnitten im Abo verfügbar. (Bildquelle: spieletipps)

Im Xbox Game Pass gibt es seit Kurzem ein neues Highlight für Shooter-Fans. Ein berüchtigter Klassiker, der in Deutschland 25 Jahre lang auf dem Index stand, ist nun gratis und komplett ungeschnitten im Abo auf dem PC verfügbar.

Zur diesjährigen QuakeCon hat sich Bethesda etwas ganz Besonderes einfallen lassen – der Publisher, der mittlerweile zu Microsoft gehört, fügt dem Abo-Service Game Pass einige richtungsweisende Klassiker hinzu. Dazu zählt auch Wolfenstein 3D, das in Deutschland lange Zeit über auf dem Index stand. Nun ist der Shooter-Klassiker endlich ungeschnitten und für Abonnenten kostenlos auf dem PC spielbar.

Game Pass: Neue PC-Highlights zur QuakeCon

Bethesda hat auf der QuakeCon bekannt gegeben, dass gleich mehrere Klassiker zum PC Game Pass hinzugefügt werden – ihr könnt die Spiele ab jetzt in eurem Abo finden. Shooter-Fans können sich über Wolfenstein 3D, Return to Castle Wolfenstein und Quake 4 freuen. Rollenspiel-Enthusiasten bekommen derweil mit An Elder Scrolls Legend: Battlespire und The Elder Scrolls Adventures: Redguard ebenfalls zwei Spiele einer Kult-Reihe spendiert.

Besonders Wolfenstein 3D dürften einige Gamer in Deutschland noch zum ersten Mal erleben, denn das Spiel befand sich nach seinem ursprünglichen Release 1993 über 25 Jahre lang auf dem Index – erst 2019 wurde dies aufgehoben. Ausschlaggebend für die lange Sperre waren sowohl die Gewalt als auch die Darstellung von verbotenen Symbolen aus der NS-Zeit wie zum Beispiel Hakenkreuzen.

Xbox: Auch Konsolen bekommen im August neue Spiele

Während die Bethesda-Klassiker allesamt nur für den PC zur Verfügung stehen, bekommen auch Konsolen-Spieler im August einige neue Games serviert. Game-Pass-Abonnenten können sich seit Anfang des Monats unter anderem über Ghost Recon Wildlands und Two Point Campus freuen.

In unserem Übersichtsartikel findet ihr die vollständige Liste aller neuen August-Spiele im Xbox Game Pass.

Wolfenstein 3D ist nicht der einzige Shooter, der über die Jahre aus dem Index gestrichen wurde: