Enderal ist ein Phänomen der Skyrim-Community, das ihr unbedingt ausprobieren solltet. Quelle: SureAI

Wenn ich an Skyrim zurückdenke, dann erinnere ich mich an Enderal. Das Spiel mit 100+ Stunden in einer völlig eigenen Rollenspielwelt wurde auf die Skyrim-Engine gemoddet, hat aber seine eigene Steam-Seite und fühlt sich wie ein neues Skyrim an: Eins, das mehr Story und komplexe Companions bietet. Für mich ist es mittlerweile das bessere Skyrim.

Enderal sucht noch immer seinesgleichen

Kennt ihr das Gefühl, jahrelang nach diesem einen Spiel zu suchen, das euch wieder an Skyrim oder gar an Größen wie Dragon Age erinnert? Ohne zu viel Lob zu verteilen, aber RPGs wie Skyrim oder Dragon Age gibt es eben nicht alle paar Monate. Eigentlich sind sie eher seltene Kreaturen aus dem Genre der Rollenspiele, weswegen ich – und viele andere – sehnsüchtig den Tag erwarten, an dem TES 6 endlich in den Release geht.

Nicht, dass die The-Elder-Scrolls-Spiele fehlerlose Meisterwerke wären. Und nicht, dass BioWare-Klassiker wie die Dragon-Age-Reihe jedem gefallen würden. Es ist aber einfach so, dass beide, die in vielen Punkten voneinander unterschiedlich sind, auch heute noch ihresgleichen suchen. Sie sind irgendwie einzigartig. Skyrim in seiner Freiheit und Größe, Dragon Age in den rührenden Geschichten und tiefen NPC-Beziehungen. Wer Skyrim oder Dragon Age zu seinen Lieblingsspielen zählt (ich hebe vorsichtig die Hand), der wartet schon eine Weile auf ähnliche Erfahrungen.

Willkommen in Ark, der Hauptstadt von Enderal. Bild: SureAI

Etwa vor einem Jahr habe ich aufgehört zu warten. Denn da ist Enderal: Forgotten Stories in der Special Edition erschienen. Ein kostenloses Spiel, eine gigantische Mod, geschaffen von den Fans, sofort spielbar für euch auf Steam. Kann gar nicht so gut sein wie ein „richtiges“ Spiel, sagt ihr? Nein, es ist besser. Wenn ihr mich fragt. Mod heißt in dem Kontext übrigens nur, dass es von den Entwicklern auf der Engine von Skyrim geschaffen wurde. Das Spiel ist ein eigenes; ihr startet es separat und bekommt eine völlig eigene Spielwelt, mit eigener Geschichte und Story. 100+ Stunden erwarten euch, wenn ihr euch darauf einlasst.

Das unglaublichste jedoch: Enderal kostet wirklich nichts. Ihr benötigt einzig die Special Edition von Skyrim, um Enderal (Special Edition) spielen zu dürfen.

Schaut in den Launch-Trailer für Enderal:

Ihr solltet es endlich spielen, wenn ihr auf TES 6 wartet

Ich wusste schon viele Jahre von Enderal. Denn neu ist das Spiel nicht: Die erste Steam-Version erschien 2019, die Mod jedoch existiert bereits seit 2016. Immer wieder über die Jahre hinweg hatte ich vor, Enderal auszuprobieren. Aber überzeugt war ich nicht: „Ist bestimmt gar nicht so gut, wie alle sagen. Ist immerhin nur eine Mod.“

Mit der Special Edition ist 2021 eine verbesserte Version auf der Engine von Skyrim: Special Edition erschienen. Es war also Zeit für mich, denn ich hatte ohnehin sonst nichts, das ich spielen wollte. Und dann hat Enderal mich einfach vom Hocker gehauen. So komplett.

Darum geht es in Enderal: In The-Elder-Scrolls-Manier erreicht ihr die Insel Enderal als Flüchtlinge, und per Schiff. Zusammen mit einem Freund wollt ihr hier euer Glück suchen, doch schon in den ersten Minuten nimmt eure Reise eine schmerzhafte Wendung.

Enderal ist eine gefährliche Insel, mit ihren ganz eigenen Problemen. Der Rote Wahnsinn ist ausgebrochen, eine Krankheit, welche die Bewohner in blutiger Faust gefangen hält. Enderal selbst jedoch ist wunderschön und riesig: Mit den fantastischen Wäldern, Wüsten, Bergen und außergewöhnlichen Städten erinnert die Insel an einen Mix aus Skyrim und Morrowind.

Erforscht Höhlen, kämpft gegen Ungetüme und nutzt dabei jene Waffen oder Zauber, die ihr auswählt – ganz wie in Skyrim, nur mit einem neuen Magie- und Skillsystem. Bild: SureAI

Endlich an Land steht euch die Welt offen. Ihr atmet Freiheit und die Erkundung fühlt sich an, als würdet ihr ein neues Skyrim spielen. Doch die verschiedenen Tiere und Monster sind gefährlicher als im letzten The-Elder-Scrolls-Teil. Es wird klar, dass ihr hier wirklich auf eure Waffen und Fähigkeiten achten müsst. Das Skill-System ist komplett überarbeitet und fühlt sich realitätsnäher an als in Skyrim. Zudem nimmt euch die Geschichte trotz offener Welt mehr an die Hand: Ihr habt eine Quest, die ihr auch verfolgen solltet und die euch bald in die Hauptstadt Ark führt.

Ach, Ark. Das Zentrum des endraläischen Volks überschattet in meiner Erinnerung jede Stadt, die Skyrim bieten konnte. Es ist eine mittelalterliche Hochburg der Kultur mit mehreren Stadtteilen, Märkten, einer Burg und einem ausgebauten Untergrund, in dem Bettler von einer Art Mafia reagiert werden. Hier findet ihr Drogen, eine Arena, ein Bordell – alles, was in der Oberstadt mit gerümpfter Nase betrachtet wird.

Missionen, Probleme und wirklich wichtige Entscheidungen warten auf euch, denn die Hauptquest hat euch bald in ihren Fängen. Euer Abenteuer wird euch über die gesamte Insel führen, in neue Städte, mysteriöse Höhlen, zu Gilden, denen ihr beitreten könnt und zu Companion-NPCs, mit denen ihr Freundschaften oder sogar Beziehungen eingehen könnt.

Die Stadt unter der Stadt Ark – ein dunkler, verwinkelter Ort, der zum Erkunden einlädt. Bild: SureAI

Enderal vereint viel, das Mods euch in Skyrim geben können – und bietet noch mehr

Die Companions in Enderal erinnern mit ihrer Tiefe an eure Begleiter in Dragon Age. Und solltet ihr eine Beziehung eingehen wollen, so ist das weder einfach noch derart oberflächlich wie Liebeleien im echten Skyrim. Kurz gesagt: Es lohnt sich. Und ja, ich vermisse meinen Begleiter aus Enderal noch immer.

Es gibt noch mehr. Fast-Travel wird durch eine imposante Transportmöglichkeit ersetzt, die ihr am besten selbst erleben solltet. Ihr werdet ein eigenes Haus erhalten und es einrichten können; ebenso wie ihr euren Charakter natürlich vollkommen frei erstellen werdet. Die Story hat sich für mich sehr viel intensiver angefühlt als die Hauptquest in Skyrim, und ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob ich mich mehr auf TES 6 oder Enderal 2 freue, sollte es jemals erscheinen.

Warum ich euch das alles erzähle? Weil ich glaube, dass noch immer zu wenige Menschen Enderal gespielt haben. Zu wenige, die auf TES 6 warten, und zu wenige, die sich sehnsüchtig an Dragon Age zurückerinnern. Natürlich ist Enderal aber auch nicht mehr als ich hier sage: Es bietet einen Mix aus den beiden gerade genannten Spiele; es ist nicht wie The Witcher 3: Wild Hunt oder Zelda: Breath of the Wild. Es ist auch kein Action-Spektakel, sondern ein Rollenspiel, in dem Atmosphäre, Dialoge und NPCs großgeschrieben werden. Ihr sucht genau das? Dann ... worauf wartet ihr?

Enderal: Forgotten Stories (Special Edition) ist 2021 auf Steam erschienen und kann nur auf dem PC gespielt werden. Das Spiel ist kostenlos; ihr benötigt einzig die Special Edition von Skyrim, um es starten zu dürfen.