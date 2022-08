GTA Online: Spieler legt Stunt hin, der bei Fans lange als unmöglich galt

GTA Online: Next-Gen-Upgrade macht unmöglichen Stunt möglich. (Bildquelle: Rockstar)

Obwohl der spektakuläre Stunt jahrelang als unmöglich galt, hat ihn ein Spieler in GTA Online gewagt – und um Haaresbreite gemeistert. Ausschlaggebend für das Gelingen des Sprungs war wohl die bessere Performance durch das Next-Gen-Upgrade von GTA 5.

Das Next-Gen-Update für Rockstars GTA 5 hat den Blockbuster endgültig in die Ära der PS5 und Xbox Series X geschleift. Neben grafischen Verbesserungen wurden dem Spiel auch einige neue Autos spendiert, die dank der besseren Performance schneller als zuvor unterwegs sind. Durch diesen Tempo-Kniff hat ein Spieler nun einen Stunt hingelegt, der eigentlich als unmöglich galt.

GTA Online: Stunt klappt um Haaresbreite

GTA 5 hat mit dem Update für die PS5 und Xbox Series X fünf neue Autos dazubekommen. Eines davon ist der Karin S95, mit dem Reddit-User Successful-Young8939 das Kunststück schafft, über den Militärstützpunkt Fort Zacundo zu springen.

Schaut euch den spektakulären Sprung im Video an:

In seinem Clip rast Successful-Young8939 über den Highway, nimmt Fahrt auf und weicht anderen Autos aus. Kurz vor einem Tunnel schert er nach rechts aus und nutzt einen Hügel, um sich in die Luft zu katapultieren und über den Stützpunkt hinwegzufliegen. Er schafft es gerade so mit Hilfe des Zauns auf der anderen Seite zu landen. Dass er sich dabei direkt 4 Fahndungssterne verdient, wird ihn sicherlich nicht kümmern.

Grand Theft Auto: Next-Gen-Update macht Sprung möglich

Der Sprung über Fort Zacundo ist ein bemerkenswerter Stunt, den Successful-Young8939 in der Form nur dank des Next-Gen-Updates hinlegen konnte. Kommentatoren zeigen sich unter dem Clip entsprechend beeindruckt und freuen sich, dass auf der PS5 und Xbox Series X nun neue Geschwindigkeitslimits gelten.

„Eine Sache, für die wir uns bei dem Update bedanken können, ist, dass die Autos jetzt plötzlich das Top-Tempo nach oben verschieben. Der S95 ist gratis und trotzdem voll geupgraded, absolut wahnsinnig.“ ( Reddit-User MonstercatDavid )

) „Dieses Performance-Upgrade ist cool...Verglichen mit der Last-Gen fühlt es sich so an, als hätte ich eine komprimierte Version des Spiels gezockt.“ ( Reddit-User AussiePride1997 )

) „Die Power ist der Wahnsinn, ich vergesse das manchmal und komme ins Schleudern, bevor die Räder richtig Halt bekommen. Kann's kaum erwarten zu sehen, was sie in einem neuen Update bringen. Hoffentlich ein paar Flugzeuge, die richtig von der neuen Hardware der Konsolen profitieren können.“ (Reddit-User Arkadoc01)

