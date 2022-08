Neuer Xbox-Hit: Kult-Spiel setzt sich gegen GTA 5 und Far Cry 6 durch

Cult of the Lamb: Launch-Trailer

Die Xbox-Charts haben einen neuen unerwarteten Höhenflieger: Ein kurioses und schwarzhumoriges Roguelike-Abenteuer hat sich kurz nach seinem Release auf dem zweiten Platz der Bestseller-Liste direkt hinter Fifa 22 eingeordnet – und auch auf einer anderen Plattform sind Spieler von dem Überraschungs-Hit begeistert.

Ein skurriles Abenteuer erobert die Gaming-Community im Sturm: Cult of the Lamb verbindet Roguelike-Elemente mit einer niedlichen Grafik und einem besessenen Schaf zu einem ungewöhnlich-unterhaltsamen Gesamtpaket, das bei Spielern offensichtlich sehr gut ankommt. Nach dem Release am 11. August hat es sich nun bereits auf den zweiten Platz der Xbox-Charts vorgeschoben und rückt damit dem Spitzenreiter Fifa 22 auf die Pelle.

Cult of the Lamb: Neues Kult-Spiel rockt die Charts

In Cult of the Lamb ist es eure Aufgabe, als (ehemals) unschuldiges Lamm eure ganz eigene Sekte aufzubauen – dafür müsst ihr Ungläubige bekämpfen, Ressourcen sammeln und eure Anhängerschaft konsequent ausweiten. Die bunte Cartoon-Optik des Spiels gibt euren dämonischen Ritualen dabei stets einen erfrischend-schwarzhumorigen Unterton.

Die Mischung aus Sektenaufbau und Roguelike-Kampfsystem kommt sowohl bei Spielern als auch Kritikern richtig gut an. Cult of the Lamb hat sich nach einer bereits starken ersten Woche nun in den Xbox-Charts auf den zweiten Platz hinter Fifa 22 geschoben. Far Cry 6 kann da selbst mit einem Knallerangebot von 27,99 Euro statt 69,99 Euro nicht mithalten.

Xbox & Steam: Charmantes Abenteuer überzeugt die Community

Cult of the Lamb kann übrigens nicht nur auf den Xbox-Konsolen überzeugen – auch auf Steam hat das Spiel einen furiosen Auftakt hingelegt. Aktuell kann sich das Projekt von Publisher Devolver Digital über sehr positive Rezensionen freuen und beansprucht gleichzeitig noch Rang 2 in den Steam-Topseller-Charts für sich – es entwickelt sich somit zu einem echten 2022-Geheimtipp. (Quelle: Steam)

