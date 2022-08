Ob ihr es glaubt oder nicht: Dead Island 2 hat es nach Jahren des Entwickler-Ping-Pongs endlich geschafft, einen spielbaren Zustand zu erreichen. Wir durften beim Anspieltermin bereits ein paar hundert Zombies zu Brei schlagen.

Lasst euch nicht vom romantischen Sonnenuntergang am Strand ablenken: Die Zombies in Dead Island 2 sind tot und tödlich!

Endlich kommt das Zombiespiel!

Erinnert ihr euch noch an den Trailer von 2014 mit dem Jogger, der sich während seiner Sporteinheit am Pier nach und nach in einen Zombie verwandelt und im Hintergrund die ganze Stadt in Flammen aufgeht? Die Begeisterung war groß, denn damit haben die damaligen Entwickler Dead Island 2 imposant angekündigt. Kurz darauf wurde es allerdings still um das untote Abenteuer.

Lange Zeit herrschte Schweigen um die Zombies in zweiter Generation. Ganz zum Leidwesen der Fans, die kurz darauf erfahren mussten, dass das Studio Yager die Entwicklung aufgegeben hat. Als nächstes versuchte sich Sumo Digital am Zombiespiel, aber auch dieser Entwickler wurde einfach nie fertig. 2019 haben sich Dambuster Studios der Aufgabe angenommen und bringen nun endlich das First-Person-Action-RPG auf den Markt - bisher allerdings ohne genaues Release-Datum. Aber wir durften schon mal probemetzeln!

Auf der Suche nach einer Story

“Dead Island 2” spielt einige Zeit nach dem Ausbruch der Apokalypse: Das fiktive LA wurde völlig überrannt und wer noch nicht infiziert ist, steckt wohl in Quarantäne. Als Protagonist des Spiels habt ihr allerdings keine Angst vor den Gefahren durch die Zombies: Ihr rennt ihnen lieber breit grinsend entgegen. Das mag unter anderem daran liegen, dass ihr selbst längst infiziert, aber aus bisher unerklärlichen Gründen immun seid.

Ein kleiner Elektroschock gefällig? Mit manchen Waffen kommt ihr den Zombies in Dead Island 2 ganz nah.

So viel zur groben Story, die ziemlich viel Luft für Spekulationen lässt. Mehr wissen wir nämlich auch nicht. Im besten Fall erwarten euch ein paar coole Überraschungen, aber vermutlich bleibt das ganze eher eine oberflächlich geschriebene Geschichte, die lose durch Quests zusammengehalten wird. Das passt zumindest zum Vorgänger und legt die Basis für etwas, das viel wichtiger ist: Spaß im Kampf gegen Zombies!

Zu viele Skills - Nachteil für die Kampfmechanik?

Spaß mit Zombies ist hier auf jeden Fall gegeben. Vor allem ziemlich brutaler Spaß. Es sei denn, ihr sucht ein Spiel mit Gameplay-Tiefe wie bei Elden Ring und anderen Souls-likes. Dann seid ihr hier eher falsch. Wenn ihr stattdessen auf Zombiegekloppe und abgefahrene Waffen und übermenschlichen Skills steht, dann solltet ihr hier weiterlesen.

Während unseres kurzen Ausflugs nach LA konnten wir am Strand schleichend Zombies töten oder uns aktiv gegen sie in den Kampf stellen. Laut den Entwicklern spielten wir eine Sequenz ziemlich mittig im Game, sodass zahlreiche Waffen und Skills bereits zur Verfügung standen. Wir sind an dieser Stelle mal ehrlich mit euch: 45 Minuten Anspielzeit waren bei Weitem nicht genug, um im umfangreichen Skillsystem durchzublicken, das extrem verschachtelt dargestellt wird.

Ihr schaltet im Laufe des Spiels neue Skills frei, die wiederum Zugriff auf mehrere unterschiedliche Fähigkeiten der entsprechenden Skill-Kategorie gewähren. Das erlaubt es euch, die Aktionen des Protagonisten an euren persönlichen Spielstil anzupassen. Auf uns, die mitten ins Spiel geworfen wurden, wirkte das Interface der Fähigkeiten schon fast ein bisschen überfordernd für Casual Gamer.

Manche Zombies sind immun gegen Schläge, andere lassen sich von Elektrizität nicht beeindrucken. Überlegt euch schnell einen neuen Plan!

Umfangreiche Waffenauswahl

In Dying Light 2 stehen euch zahlreiche kreative Waffen zur Verfügung, mit denen ihr die Untoten endgültig zum Schweigen bringen könnt. Dank großem Waffenrad wechselt ihr in Sekundenschnelle zwischen Katana und Hammer oder wagt euch mit unter Strom gesetzten Klingen im Wolverine-Look so richtig in den Nahkampf. Wer lieber ein bisschen Abstand möchte, greift zur großen Auswahl an Schusswaffen.

Doch schießt euch lieber nicht zu sehr auf eine Lieblingswaffe ein, denn es handelt sich hierbei um Verbrauchsgüter, die mit der Zeit kaputt gehen. An einer Werkbank lassen sie sich aber mit entsprechenden Kleinteilen reparieren, die ihr an so ziemlich jeder Straßenecke findet. Zombies droppen auch immer mal eine Waffe, die ihr gegen ihre Freunde einsetzen könnt.

So umfangreich die Waffenauswahl und Skillmöglichkeiten sind, so einfach ist die Tastenbelegung im Kampf: Mit nur wenigen Tasten schlagt und kickt ihr euch einen Weg durch die untoten Feinde, bewerft sie mit Granaten oder anderen Gegenständen. Vergesst aufwendige Button-Kombos oder Wurftechniken: Hier haut ihr am besten einfach drauf!

LA ist völlig überrant von Zombies - was tut ihr?

Damit die brachiale Gewalt nicht zu eintönig wird, scheint es eine Vielzahl an Zombietypen zu geben, die alle mit ein paar Eigenheiten und Twists daherkommen. Manch einer ist immun gegen Elektrizität und andere bespucken euch oder explodieren, sobald sie ihren letzten Röchler von sich gegeben haben. BOOOM!

Neben den Zombies, die in Horden auftauchen, müsst ihr auch manchmal schräge Endgegner besiegen. In unserem Fall war das ein verrückter Horrorclown, der zarten Gemütern durchaus Alpträume bescheren wird. Hier reicht es nicht mehr aus, mit dem Vorschlaghammer blind zu agieren: Ausweichen und geschickte Konter sind hier ein Muss und bieten Abwechslung zum stumpfen Zombiegekloppe im Level.

Blutige und unappetitliche Details

Ein echt blutiges Highlight sind die Zombies und ihre abgeschossenen Arme oder herausquellenden Gedärme. Hoffentlich wird das nicht indiziert, denn in die Darstellung von zerteilten Zombies wurde mit Sicherheit einige Arbeit gesteckt. Wie die Untoten letztlich ins Gras beißen, liegt ganz an euch: Zerteilt sie doch einfach mit einem Katana oder schießt ihnen ein Bein weg, damit sie nur noch kriechen. Vergesst nicht: Ohne Arme können sie euch nicht packen und so manche Waffe verursacht ein echtes Loch im Bauch, aus dem Darm und Co. heraushängen. Mhmm, lecker!

Koop-Überraschung!

Was braucht ein gutes Zombiegemetzel außer viel Blut, Gehirn und lustigen Waffen noch? Genau, Mitspieler! Kein Wunder also, dass die Entwickler uns verraten haben, dass Dead Island 2 im Koop spielbar sein wird. Leider konnten wir das noch nicht ausprobieren, denn vermutlich liegt genau hier die Stärke des Spiels. Gemeinsam mit Freunden mal so richtig schön durch LA schlendern und den Untoten die Köpfe abschneiden, klingt nach Spaß und passt zum eher simpel gehaltenen Gameplay-Prinzip.

Meinung von Franziska Behner