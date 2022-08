Steam-Geheimtipp: Skyrim-Alternative wird euch zum Lachen bringen

In diesem Rollenspiel erwartet euch unterhaltsamer Blödsinn. (Bild: Atomic Elbow)

Düstere Fantasy-Rollenspiele gibt es ja einige auf Steam. Wer indessen Bock auf eine lustige Interpretation von Skyrim hat, der sollte sich Sir Whoopass: Immortal Death anschauen.

Das lustigste RPG des Jahres?

Wer Fantasy-Rollenspiele liebt und auf den Humor von Borderlands oder Saints Row steht, der sollte das neue Open-World-RPG Sir Whoopass: Immortal Death auf Steam abchecken.

Wie ihr bereits unschwer am Namen erkennt, nimmt sich das Rollenspiel von Atomic Elbow kein bisschen selbst ernst. Das geht auch aus der dazu passenden Steam-Beschreibung hervor:

"Lerne Sir Whoopass kennen, den Helden des kleinen Indie-Studios Atomic Elbow, der es durch eine Reihe lustiger und erstaunlich schlechter Entscheidungen schafft, eine utopische Welt ins Chaos zu stürzen. Er muss das legendäre Schurkenbezwingungsartefakt finden, um den Unsterblichen aufzuhalten!"

Auf dem Weg zum Unsterblichen macht ihr dann das, was man in so einem Fantasy-Rollenspiel halt macht: Ihr erledigt Quests, besiegt haufenweise Monster und werdet Stück für Stück immer mächtiger.

Allerdings steht der Humor bei Sir Whoopass immer im Vordergrund. Wer also Spiele wie Gothic oder Skyrim gerne spielt, der bekommt mit diesem RPG eine lustige Alternative geboten.

Sir Whoopass: Immortal Death – Trailer

Rollenspiel-Spaß für wenig Geld

Ihr dürft allerdings kein mega-komplexes Rollenspiel mit 100 Stunden Umfang erwarten. Sir Whoopass: Immortal Death ist ein kurzer Spaß für zwischendurch und kostet dementsprechend auch nur 15,99 Euro. Wer allerdings bis zum 25. August 2022 zuschlägt, der kann den Indie-Titel auch für 13,59 Euro im Angebot erwerben.

Die Steam-User sind jedenfalls schwer angetan von dem ulkigen RPG und fällen im Schnitt ein "sehr positives" Urteil. Dabei wird vor allem der Humor, das unterhaltsame Kampfsystem und die günstige Preis gelobt.

Bei einigen Usern crasht das Spiel allerdings auch unverhofft. Falls ihr davon betroffen seid, könnt ihr aber natürlich von dem Rückerstattungs-System von Steam Gebrauch machen.