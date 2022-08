The Simpsons – Hit & Run ist die perfekte Videospielumsetzung. Quelle: Vivendi Universal Games; 20th Television.

So einige Cartoon-Serien unserer Kindheit haben sich auf dem Gaming-Markt versucht, wobei es den wenigsten von ihnen gelang, den Fans ein Spiel zu präsentieren, das als "angemessen" erschien und dabei sowohl den Geist der Vorlage einzufangen als auch mit Spielspaß zu überzeugen. Ein großes Positivbeispiel hierbei war allerdings Die Simpsons – Hit & Run. In diesem Artikel wollen wir euch zeigen, was das Spiel damals so genial gemacht hat und wie es anderen Genrevertretern als Vorbild dienen kann. Ein Kommentar von Ove Frank.

Die Simpsons – Ein kulturelles Phänomen

Heute mag man sich gar nicht so recht vorstellen, welche Bedeutung die Simpsons Ende der 90er bis Anfang der 2000er Jahre in der popkulturellen Landschaft innehatten. Es war damals die am längsten zur Primetime laufende Zeichentrickserie in der Geschichte der USA und hatte auch in Europa gewaltigen Erfolg.

Die Simpsons mauserten sich zu einem Multimillionen-Dollar-Imperium, das bereits mit Merchandising und Werbeeinnahmen schwindelerrgende Umsätze generierte. Es war also nur logisch, auch in den steigenden Gaming-Markt zu expandieren.

Bereits die ersten Spiele konnten beachtliche Erfolge einfahren. So konnte alleine die Fahr- und Rennsimmulation The Simpsons - Road Rage alleine für die PS2 über 1,6 Millionen Einheiten verkaufen. Es war ein spaßiges Renn-Spiel, durch sein Fahr-Konzept allerdings thematisch recht eingeschränkt. Der geistige Nachfolger Hit & Run aus dem Jahr 2003 sollte das Potenzial erst vollends ausschöpfen.

GTA in Springfield – So simpel, so genial!

Fuhren wir in Road Rage noch in einzelnen Levels gegen die Zeit, wurde das Konzept für Hit & Run überarbeitet. In 7 Leveln lernen wir 3 unterschiedliche Stadtteile von Springfield kennen, wobei wir als Homer (Level 1 und 7), Bart (Level 2 und 6), Lisa (Level 3), Marge (Level 4) und Apu (Level 5) spielen.

Über die Level hinweg decken wir eine Verschwörung rund um Mr. Burns, Aliens, Cola und gewaltverherrlichende Viedeospielen auf, wobei wir Rennen gewinnen, Rätsel lösen, Gags finden und Jum'n'Run-Passagen meistern müssen.

Egal ob zu Fuß oder im Auto, während eines Rennens oder nur so können wir ganz Springfield erkunden. Quelle: Vivendi Universal Games.

Die verschiedenen Stadtteile sind kleine offene Spielwelten, in denen wir uns frei bewegen können. Dabei sind wir in verschiedenen freischaltbaren Vehikeln (es gibt insgesamt 49 freischaltbare Fahrzeuge) unterwegs, bewegen uns zu Fuß fort oder stehlen kurzerhand einen Wagen. Dabei müssen wir aber aufpassen, nicht von der Polizei geschnappt zu werden.

Dies klingt nicht nur sehr nach GTA, das ist es auch. Dass sich die Entwickler sehr an der erfolgreichen Spielereihe aus dem Hause Rockstar orientiert haben, ist offensichtlich. Das ist aber nicht schlimm, im Gegenteil, es ist genial!

Genau wie in GTA haben wir große Freiheiten, was wir tun, und werden regelmäßig dazu verführt, auch unsere dunkle Seite herauszulassen. Angesichts des berühmten schwarzen Humors der Simpsons passt das wie die Faust auf Auge.

In The Simpsons – Hit & Run dürfen wir tun, was wir wollen – sogar Kinder vermöbeln. Quelle: Vivendi Universal Games.

Das Konzept ging auf: The Simpsons Hit & Run konnte sich mehr als drei Millionen Mal verkaufen (Stand 2007) und hält einen Metascore von 82 bei einem Userscore von 8,1. Kritiker und Spieler sind sich also einig und befinden es bis heute für ein richtig gutes Spiel.

Ein Fest für jeden Fan

Nicht nur der Spielspaß ist gegeben, für eingefleischte Fans bietet dieses Spiel eine nie enden wollende Flut an Easter Eggs, Verweisen und Anspielungen an einzelne Episoden der Serie. Einige sind sehr offensichtlich, andere sind überraschend gut versteckt und subtil, wobei der typische satirische Humor der Serie bestehen bleibt. Ein Traum für Fans!

Besonders schön ist, dass unfassbar viele liebgewonnene Bewohner Springfields ihre Auftritte haben, wobei sie (sowohl in der englischen als auch in der deutschen Synchro) von ihren Stammsprechern aus der Serie vertont wurden. Dies katapultiert uns direkt nach Springfield und vermittelt das Gefühl, dass wir uns in einer spielbaren Simpsons-Episode befinden. So muss das sein!

Im Spiel treffen wir auf allerlei bekannte und beliebte Figuren sowie auf eine Menge Easter Eggs. Quelle: Vivendi Universal Games.

Ein Vorbild für andere Videospielumsetzungen

Auch fast 20 Jahre nach seinem Release macht dieses Spiel noch immer eine Menge Spaß. Die Gameplay-Möglichkeiten sind zwar recht begrenzt und der klobige 3D-Stil wirkt nicht mehr ganz zeitgemäß, aber dies ruiniert auf keinen Fall das Spielerlebnis, besonders nicht für Fans.

Andere Franchises wie South Park haben sich mit ihren erfolgreichen Gamingadaptionen The Stick of Truth und The Fractured But Whole tonal offenkundig an The Simpsons Hit & Run orientiert, was dafür spricht, dass dieses noch immer den Goldstandard der Videospielumsetzungen markiert.

The Simpsons – Hit & Run hat mit seiner Tonalität auch anderen Cartoon-Games wie South Park: The Stick of Truth Pate gestanden. Quelle: Vivendi Universal Games; Ubisoft.

Es wäre doch nun spannend zu sehen, was aktuelle Adult-Cartoon-Serien wie Rick & Morty, Final Space, American Dad, Archer oder Bob's Burgers aus ihrem Potenzial machen und ob sie den ernsthaften Sprung auf den Gaming-Markt wagen. Die Simpsons haben gezeigt, dass gute Spieleumsetzungen möglich sind.