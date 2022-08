Ohne PlayStation Plus: Ihr könnt für kurze Zeit gratis online spielen

Genießt die Multiplayer eurer liebsten Spiele ohne PS+. (Bild: Sony Interactive Entertainment / spieletipps)

Seit der PlayStation 4 braucht ihr ein PlayStation-Plus-Abo, um Multiplayer-Spiele oder Online-Modi eurer liebsten Singleplayer-Games spielen zu können. Dieses Wochenende können hingegen alle – also auch ohne Abonnement – online gemeinsam oder gegeneinander spielen.

PlayStation veranstaltet ein Gratis-Multiplayer-Wochenende

Ganz ohne PS Plus auf PlayStation 5 und PlayStation 4 ein Multiplayer-Spiel anschmeißen? Bis auf wenige Ausnahmen geht das in der Regel nicht. Aber am 27. und 28. August macht es Sony möglich.

Wenn euch also ein PlayStation-Plus-Abo fehlt oder jemand in eurem Freundeskreis keines besitzt, dann könnt ihr trotzdem dieses Wochenende gemeinsam oder gegeneinander spielen. Ihr könnt Los Santos in GTA Online unsicher machen oder euch in einer Partie Fußball in FIFA 22 herausfordern.

Oder ihr nutzt das kostenlose Multiplayer-Wochenende, um das frisch erschienene Saints Row im Koop-Modus auszuprobieren.

Hinweis: Kein Zugriff auf kostenlose Spiele

Das Gratis-Multiplayer-Wochenende ermöglicht euch zwar, ohne PS Plus online zu spielen, allerdings bekommt ihr keinen Zugriff auf die kostenlosen August-Spiele. Um folgende Spiele herunterzuladen und zu spielen, braucht ihr weiterhin mindestens PlayStation Plus Essential, die niedrigste der drei Abo-Stufen:

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (PS5/PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS5/PS4)

Little Nightmares (PS4)

Und das sollte inzwischen selbstverständlich sein, aber auf die Extra- und Premium-Spiele, also Inhalte der anderen beiden Abonnement-Stufen, könnt ihr ebenfalls nicht zugreifen.