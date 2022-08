Auch The Elder Scrolls 5: Skyrim hat Waffen, die einfach overpowert sind. (Bildquelle: Bethesda)

Kämpfe und Waffen gehören zu einem Großteil der Videospiele. Die richtige Wahl eures Kampfgeräts kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Doch gibt es auch einige berühmte Exemplare, mit denen Verlieren fast unmöglich ist. Wir zeigen euch jetzt acht dieser Waffen aus beliebten Spielen wie Assassin’s Creed, Mario Kart oder The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Diese 8 Waffen sind einfach nur overpowert

Egal ob gegen die KI oder menschliche Mitspieler – einige Waffen in Spielen verhelfen euch leichter zum Sieg als andere. Diese übermächtigen Instrumente fühlen sich wie eine Gabe des Himmels an, wenn ihr sie selbst in den Händen haltet – können aber auch euer Todesurteil bedeuten, wenn sie in die Fänge eures Gegners gelangen. Acht der berühmtesten Waffen, die einfach nur overpowert sind, findet ihr in unserer Bilderstrecke.

Hier gelangt ihr zu den 8 stärksten Waffen in Videospielen: