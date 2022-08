Gewinnspiel: Holt euch 3 Skate-Decks zum Start der neuen Map in PUBG: Battlegrounds

PUBG: Battlegrounds Deston Gameplay Trailer

Die Fans unter euch wissen es sicher schon längst: Kürzlich ging Deston als neue Karte für PUBG: Battlegrounds live. Das will natürlich gebührend gefeiert werden. Aus diesem Anlass spendiert euch Publisher Krafton drei ganz besonders coole Preise.

PUBG: Battlegrounds verfügt nicht nur über eine lebendige Community, sondern bietet auch immer wieder große neue Inhalte und jede Menge Ideen, die ihren Weg in das Action-Spektakel finden. Seit dem 13. Juli schon zählt dazu die neue Map Deston, die das Abenteuer in eine fiktive Stadt transportiert, die nach einer verheerenden Überschwemmungskastrophe den Schauplatz für spannende Gefechte liefert.

Die 8x8-Map ist aktuell die größte Umgebung in PUBG. Durch die dichte Bebauung ergeben sich für alle Spielenden neue Dynamiken, die zwar schon im Vorfeld im Spiel vorhanden waren, aber durch die Eigenheiten von Deston gänzlich neue Dimensionen annehmen. Probiert es unbedingt mal aus!

Mehr Infos zu Deston findet ihr übrigens auf der offiziellen Homepage von PUBG.

Nach diesen Infos solltet ihr definitiv in Feier- und Gewinnspiellaune sein! Falls dem noch nicht so ist, dann werft mal bitte einen genauen Blick hierauf:

Dürfen wir vorstellen: SWAG, das Skateboard-Deck, das ihr unbedingt haben wollt!

Dieses futuristisch designte Skateboard-Deck hört auf den Namen SWAG und es könnte euch gehören. Genauer gesagt: Es könnte DREIEN von euch gehören! Denn Krafton stellt uns zur Feier des Starts von Deston drei dieser superstylishen Decks zur Verlosung zur Verfügung. (An dieser Stelle auch nochmal ganz herzlichen Dank!)

Na, wollt ihr das haben? Na? NA? Wir kennen die Antwort ...

Ich will gewinnen! Was muss ich tun?

Wir machen es euch einfach: Ihr müsst innerhalb von 34 Minuten genug Baumwolle geerntet und zu Garn verarbeitet haben, das ihr dann bitte entsprechend einfärbt und das Motiv von SWAG nachstrickt. Als Schal. Mit Nadelstärke 2,5.

Nein? Nicht gut? Okay, dann lasst uns mal auf eine klassische Frage zurückgreifen. Wie ihr sicher wisst, gibt es auch unter Promis, Profi-Sportlern und Schauspielern leidenschaftliche Gamer, die immer wieder mal ihr liebstes Hobby in den Vordergrund rücken. Im Zuge der Veröffentlichung von Deston wurde auch die Kooperation mit einer solchen Persönlichkeit präsentiert. Die Frage lautet: Wer von den folgenden Personen hat sich schon mal im Live-Stream in Deston blicken lassen?

a) Dirk Nowitzki (Handball)

b) Neymar Jr. (Fußball)

c) Henry Cavill (Schauspieler)

d) Scarlett Johansson (Schauspielerin)

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "DESTON".

Teilt uns eure Adresse mit, sonst können wir euch den Gewinn nicht zustellen!

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Ernsthaft: Ohne Adresse und/oder ohne Antwort seid ihr raus!

Eure Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf die Vollständigkeit eurer Antwort. Unvollständige Einsendungen scheiden aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Montag, der 29. August 2022 um 23:59 Uhr.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden - wie oben erwähnt - ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet. Wir freuen uns auf eure Antworten und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!