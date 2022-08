Gratis-Highlight: GOG verschenkt Sci-Fi-Horror

GOG: Schnappt euch jetzt ein Horror-Highlight gratis. (Bildquelle: The Brotherhood / GCapture, Getty Images)

Aktuell könnt ihr euch im GOG-Store ein gefeiertes und düsteres Sci-Fi-Horror-Spiel komplett kostenlos schnappen. Allerdings solltet ihr euch dabei beeilen, denn das Angebot ist nur noch für kurze Zeit verfügbar.

Horror-Fans dürfen sich derzeit im GOG-Store über ein ganz besonderes Geschenk freuen: Das gefeierte Spiel Stasis ist jetzt noch für kurze Zeit gratis verfügbar – ihr könnt es euch ganz einfach schnappen und für immer behalten.

Hier geht’s zu Stasis im GOG-Store!

Horror-Highlight jetzt gratis im GOG-Store

GOG verschenkt derzeit das düstere Sci-Fi-Spiel Stasis. In dem Point-&-Click-Abenteuer wacht ihr in einem scheinbar verlassenen Raumschiff auf und müsst die Ereignisse vor eurem Tiefschlaf rekonstruieren und euch zusätzlich auf die Suche nach eurer Familie begeben. Allerdings entdeckt ihr schon bald, dass in dem Schiff ein grausiges Geheimnis auf euch lauert und ihr keinesfalls allein an Bord seid.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer zu Stasis an:

Derzeit könnt ihr euch das gruselige Adventure gratis im GOG-Store schnappen – allerdings nur für kurze Zeit. Das Angebot läuft noch bis zum 25. August um 15 Uhr. Bis dahin müsst ihr das Spiel also zu eurem Account hinzufügen.

Stasis: Schnappt euch den stimmungsvollen Sci-Fi-Horror

Das Horror-Abenteuer von Entwickler und Publisher The Brotherhood kann sowohl bei GOG als auch bei Steam positive Kritiken einsacken und zählt mit einem mehr als respektablen Metacritic-Score von 79 definitiv zu den Geheimtipps, die ihr als Fans von düsteren Sci-Fi-Geschichten einmal ausprobieren solltet. (Quelle: Metacritic)

Falls ihr noch weitere Gratis-Games zocken wollt, stellt euch GOG übrigens auch noch andere Spiele kostenlos zur Verfügung – auf der Übersichtsseite im Shop findet ihr die aktuellen Gratis-Games, darunter auch zwei Klassiker aus der The-Elder-Scrolls-Reihe.

Hier geht’s zu den Gratis-Games im GOG-Store!

