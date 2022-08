Irrsinnig und irrwitzig: 7 unlogische Dinge, die ihr in Videospielen tut

Kaltblütiger Killer als Flamingo getarnt? Willkommen in Videospielen. (Bild: IO Interactive / Warner Bros.)

Die Nachbarn ausrauben, von extremen Höhen fallen oder Leute grundlos verkloppen. Manchmal machen Spieler völlig unlogische Dinge, wenn ihnen langweilig ist. Manchmal hat das sogar einen Effekt und bringt euch im Spiel weiter. Und um genau darum geht es in der folgenden Bilderstrecke.

Unlogisch, aber oft ungemein lustig

Videospiele sind das perfekte Medium, um genau die Dinge zu machen, die im echten Leben gar nicht möglich wären. Viele Aktionen sind so unlogisch und dämlich, dass sie gleichzeitig auch witzig und spaßig sind.

Ob Rollenspiele, Stealth oder Shooter – ihr findet in jedem Game Dinge, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Deshalb haben wir in der folgenden Bilderstrecke sieben unlogische Dinge in Videospielen festgehalten.