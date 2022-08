Switch-Chartstürmer: Cult of the Lamb hat ein großes Problem, das ihr kennen solltet

Cult of the Lamb: Bugs und Lags quälen die Konsolenspieler. (Bildquelle: Massive Monster)

Cult of the Lamb ist irgendetwas zwischen entspanntem Rogue-like, sadistischem Animal Crossing und einer Spieleversion vom Horrorfilm Midsommar (Empfehlung!). An dem Spiel selbst haben die meisten nichts auszusetzen, doch Konsolenspieler kämpfen momentan mit einigen Problemen.

Cult of the Lamb: Switch- und PS4-Spieler fürchten den Lag

Cult of the Lamb ist ganz dem Namen nach zum Kultspiel geworden. Während das Indie-Game die Charts auf PC und Konsole fest im Griff hat, haben einige Spieler mehr Glück als andere. Diejenigen, die sich das Spiel bislang auf der Konsole geholt haben – egal ob Switch, PlayStation oder Xbox – werden von Bugs und Lags gequält. Dabei sollten doch nur eure Kultmitglieder derlei Torturen aushalten müssen.

Im Reddit-Forum von Cult of the Lamb ist die Stimmung deshalb nicht mehr ganz so rosig. Zwar sind sich alle einig, dass Cult of the Lamb wirklich spaßig ist – aber mit so vielen Problemen auf den Konsolen haben die meisten dann doch nicht gerechnet. Reddit-Nutzer ChrisGoFrost zeigt in einem Video etwa, wie es auf der Switch aussieht, sobald man 33 Mitglieder für den eigenen Kult indoktriniert hat:

Der Lag ist recht ausgeprägt und wirkt nervig, ganz besonders, da man im Spiel noch mehr Mitglieder für den eigenen Kult rekrutieren kann. Wir selbst haben außerdem einen Game-Breaking-Bug auf der Switch erlebt, bei dem der schwarze Nebel am Tor des Kults undurchdringbar wird – und das für immer. Nachdem wir ein neues Spiel gestartet hatten, klappte es jedoch.

Entwickler sind dabei, alles zu patchen

Trotz der zahlreichen Probleme auf den Konsolen feiert ein Großteil der Community das verrückte Spiel noch immer. Wer Interesse am Kauf hat, sollte vielleicht noch ein paar Tage oder Wochen warten, bis die schlimmsten Bugs rausgepatcht wurden. Derweil ist der Entwickler Massive Monster händeringend dabei, alle Bugs und Probleme auf den Plattformen zu fixen. Wie lange es jedoch dauert, bis jeder ohne Probleme spielen kann, ist ungewiss.

Cult of the Lamb ist am 11. August 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und auf der Nintendo Switch erschienen.