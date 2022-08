Call of Duty: Modern Warfare 2 – so spielt ihr den Shooter noch vor Release

Modern Warfare 2 soll in diesem Jahr alle CoD-Fans glücklich machen. (Bild: Activision)

Am 28. Oktober 2022 erscheint mit Call of Duty: Modern Warfare 2 der nächste große Shooter-Blockbuster von Infinity Ward. Es soll das größte CoD der Reihe werden und entsprechend hoch sind die Erwartungen der Fans. Wir erklären euch, welche Editionen es gibt und wie ihr bereits vor dem offiziellen Release loslegen könnt.

So erhaltet ihr Vorabzugang zur Beta und der Kampagne

Mit Call of Duty: Modern Warfare 2 erwartet Shooter-Fans in diesem Jahr ein Blockbuster der Superlative. Bevor die Reihe 2023 dann zum ersten Mal eine Pause einlegt. Vorher will es Entwickler Infinity Ward aber noch einmal richtig krachen lassen.

Größer und vor allem besser soll das neue CoD werden! Nachdem viele Fans mit Vanguard, dem vorherigen Call of Duty, nicht zufrieden waren.

Die Spieler haben in diesem Jahr die Wahl zwischen zwei Versionen:

Inhalt der Standard-Edition:

• Hauptspiel

• Vorabzugang zur offenen Beta

• Vorabzugang zur Kampage

• Letztes Urteil-Bundle

• Preis: 79,99 Euro (Konsolen) / 69,99 Euro (PC)

Call of Duty: Modern Warfare II (PlayStation 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.08.2022 17:47 Uhr

Die Premium-Variante trägt den Zusatz Vault-Edition und kostet mindestens 100 Euro. (Bild: Activision)

Inhalt der Vault-Edition:

• Hauptspiel

• Vorabzugang zur Kampagne

• Vorabzugang zur offenen Beta

• Ghost-Legacy-Paket in MW/WZ

• Rotes Team 141-Operator-Paket

• FJX Cinder-Waffentresor

• Battle Pass (1 Saison) + 50 Stufensprünge

• Preis: 109,99 Euro (Konsolen) / 99,99 Euro (PC)

Wichtig: Den Vorabzugang zur Beta und der Kampagne erhaltet ihr nur, wenn ihr das Spiel vorbestellt.

Alle Termine zu Modern Warfare 2 im Überblick

Diese Daten müssen CoD-Fans in diesem Jahr im Auge behalten:

16.09.22 bis 20.09.22: Beta-Phase auf PlayStation

22.09.22 bis 26.09.22: Beta-Phase auf PlayStation, Xbox und PC

20.10.2022: Vorabzugang zur Singleplayer-Kampagne für alle Vorbesteller

28.10.2022: Offizieller Release von Call of Duty: Modern Warfare 2

16.11.2022: Offizieller Release von Call of Duty: Warzone 2

Eine aufwendige Collector's Edition wie damals zum Release von Call of Duty: Modern Warfare (2019) wurde bisher nicht angekündigt.