Nintendo, Apple & mehr: 9 der skurrilsten Konsolen aller Zeiten

Nintendo, Apple & mehr: 9 völlig verrückte Konsolen. (Bildquelle: PixelChoice, Getty Images / SIphotography, Getty Images)

An das Design der PS5 haben sich viele Gamer immer noch nicht gewöhnt, aber die Current-Gen-PlayStation ist bei Weitem nicht die einzige Konsole, die für Stirnrunzeln in der Community gesorgt hat. Wir zeigen euch hier in unserer Bilderstrecke neun der skurrilsten Konsolen, die je erschienen sind.

Einfach außergewöhnlich: Neun verrückte Gaming-Konsolen

Die PlayStation 5 fällt zwar ohne Frage mit einem außergewöhnlichen Design auf, doch sowohl Sonys als auch Microsofts "Next Gen"-Konsolen sind hochwertige und präzise durchkalkulierte Gaming-Maschinen, die starke Leistung und eine große Auswahl an kompatiblen Spielen bieten.

In der bewegten Gaming-Geschichte gab es allerdings auch schon zahlreiche Versuche, etwas ungewöhnlichere Ideen in Form von Konsolen in die Tat umzusetzen – und diese Projekte waren zumeist deutlich weniger erfolgreich.

Von VHS-Konsolen über gescheiterte VR-Versuche bis hin zum ersten Gaming-Handy: In der Bilderstrecke am Ende dieses Artikels stellen wir euch zum Release der "Next Gen"-Konsolen die neun kuriosesten Konsolen aller Zeiten vor.

Gaming-Geschichte: Neun skurrile Konsolen

Die Konsolen in unserer Bilderstrecke sind nicht zwangsläufig schlechte Produkte – auch wenn bei vielen offensichtlich Fehler während der Entwicklung gemacht wurden.

Anstatt uns hier aber nur auf Negatives zu beschränken, haben wir lieber neun Konsolen zusammengesucht, die durch ihr besonders originelles Design, ihre einzigartige Funktionalität oder sonstige außergewöhnliche Innovationen aufgefallen sind. Manche der Konsolen waren ihrer Zeit schlicht um einige Jahre voraus – während andere wiederum wohl eher als PR-Aktion veröffentlicht wurden.

Ob kreative Controller, astronomische Verkaufspreise oder technische Neuerungen, nach denen niemand wirklich gefragt hat: Schaut euch hier in unserer Bilderstrecke die neun kuriosesten Konsolen aller Zeiten an!