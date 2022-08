Warhammer-Steam-Sale: Das müsst ihr beim Kauf für Immortal Empires beachten

Die Heerscharen bewegen sich nun durch Immortal Empires. (Bild: Sega)

Die Beta Immortal Empires konnten Fans der „Total War: Warahmmer“-Reihe kaum erwarten. In den Steam-Topsellern finden sich dank Rabatten von bis zu 75 Prozent die drei Hauptspiele und viele der über 40 DLCs. Beim Kauf gibt es aber ein paar Dinge zu beachten.

Total War: Warhammer – Wichtige Infos zu Immortal Empires

Es ist so weit, Strategiefans dürfen seit gestern in der Beta zu Immortal Empires (IE) auf Eroberungsfeldzug gehen. Dieser grundsätzlich kostenlose Modus vereint die Kampagnen-Karten aller drei Spiele der „Total War: Warhammer“-Reihe zu einer riesigen Welt. Um Immortal Empires spielen zu können, gibt es aber ein paar Dinge zu beachten.

Ihr müsst Total War: Warhammer 1, 2 und 3 besitzen.

Alle drei Spiele müssen über denselben Store gekauft worden sein. (Steam, Epic Games Store oder Microsoft Store)

Die Game-Pass-Version zählt nicht.

Ausnahme: Ihr könnt, wenn ihr nur Warhammer 3 besitzt, einer „Immortal Empires“-Mehrspielerkampagne beitreten, wenn der Host alle drei Spiele besitzt.

Nur Warhammer 3 muss zum Spielen von Immortal Empires installiert sein.

Um mit anderen eine Mehrspielerkampagne zu spielen, ist es übrigens egal, in welcher Spielebibliothek die einzelnen Teilnehmer alle drei Spiele besitzen. Von den DLCs ist keiner zum Spielen von IE nötig.

Immortal Empires erscheint mit dem Update 2.0 für Warhammer 3:

Total War: Warhammer – Steam-Sale zum Start von Immortal Empires

Die besten Angebote um IE zu spielen, gibt es aktuell auf Steam, sowohl die Hauptspiele als auch die DLCs sind teilweise um bis zu 75 Prozent reduziert.

Für Neueinsteiger oder falls euch Teil 1 oder 2 noch fehlen, lohnen sich die folgenden Angebote:

Warhammer 3: Aktuell um 10 Prozent auf 54 Euro reduziert

Warhammer 2: Aktuell um 66 Prozent auf 20 Euro reduziert

Warhammer 1: Aktuell um 75 Prozent auf 15 Euro reduziert

Falls euch Teil 1 und 2 noch fehlen, spart ihr mit diesem Bundle für 30 Euro noch mal 15 Prozent mehr als beim Kauf der einzelnen Spiele.

Welche DLCs lohnen sich?

Für viele Fans ist der Blut-DLC ein Pflichtkauf. Dieser fügt dem Spiel Blut- und auch Verstümmelungseffekte hinzu und kostet bei Steam 3,50 Euro. Falls ihr mehr Inhalte wollt, ohne zunächst Geld auszugeben, gibt es ein paar kostenlose DLCs. Dahinter verbergen sich manchmal ein neuer Held oder ein neuer legendärer Kommandant.

Schon im Vorfeld begann das Comeback der Warhammer-Reihe in den Steamcharts:

Bei den kostenpflichtigen DLCs stehen beispielsweise „Rise of the Tomb Kings“ oder „Curse of the Vampire Coast“ bei den Fans hoch im Kurs. Die DLCs fügen dem Spiel neue Fraktionen hinzu und sind auf Steam aktuell um 50 Prozent auf 9,50 Euro reduziert.

Mit allen DLCs kommt IE dann übrigens auf 23 Völker mit insgesamt 86 legendären Kommandanten. Es gibt also einiges zu tun für Strategiefans.