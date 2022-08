Top-Deal für die PS5: Schnappt euch ein Bundle mit SSD & DualSense zum Sparpreis

SSD-Deal für eure PS5: Schnappt euch ein Top-Bundle bei Otto. (Bildquelle: spieletipps)

Aktuell könnt ihr euch ein starkes Speicher-Upgrade für eure PS5 zum Spitzenpreis sichern: Bei Otto gibt es eine superschnelle Samsung-SSD zusammen mit dem DualSense-Controller in einem attraktiven Bundle. Das PlayStation-Gamepad ist in zwei verschiedenen Farben verfügbar.

Otto-Deal: Top-SSD-Bundle für die PS5 zum kleinen Preis

Von den 825 GB des internen Konsolenspeichers stehen PS5-Spielern nach der Einrichtung der Konsole nur noch etwas mehr als 660 GB zur Verfügung – das ist gar nicht mal so viel. Vor allem dann nicht, wenn man vorrangig digitale Spiele sein Eigen nennt und eine möglichst große Auswahl davon gleichzeitig auf dem System installiert haben will.

Doch Otto bietet aktuell eine preisgünstige Lösung für das Problem: Ein Samsung-SSD-Bundle, bei dem ihr zusätzlich noch einen DualSense-Controller obendrauf bekommt. Momentan gibt es die Samsung 980 PRO sowohl in der 1-TB- als auch in der 2-TB-Version zu einem satten Rabatt. Zusätzlich bekommt ihr je nach Vorliebe den DualSense-Controller in Midnight Black oder Nova Pink – allerdings müsst ihr aktuell ordentlich Wartezeit (4 Wochen) für die Lieferung einrechnen.

Falls ihr die SSD ohne einen weiteren Controller haben wollt, könnt ihr sie bei Otto in der 1-TB-Variante allerdings auch einzeln zum reduzierten Preis bekommen – und somit die deftige Wartezeit umgehen.

Samsung 980 PRO 1TB SSD interne SSD (1 TB) für 111 Euro statt 159,90 Euro

PS5-SSD bei Otto anschauen

Offiziell empfiehlt Sony nur M.2-SSDs, die eine Leserate von mindestens 5.500 MB/s haben. Die Samsung 980 PRO bietet nur eine Leserate von 5.100 MB/s, wird aber dennoch von der Konsole erkannt und kann als Speicher für PS4- und PS5-Spiele genutzt werden.

Für wen lohnt sich der SSD-Kauf?

Tatsächlich für alle, die nach einer günstigen SSD suchen, um den Speicher ihrer PS5 zu erweitern. Der Einbau ist vergleichsweise unkompliziert, das gilt auch für die Einrichtung der SSD als neuer primärer Speicherort.

Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, schaut sich einfach unser Video an, in dem wir den Prozess Schritt für Schritt erklären: