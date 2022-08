PS5-Deals am Black Friday: Das solltet ihr jetzt schon wissen

Black Friday: Alles, was ihr zu den besten PS5-Deals wissen müsst. (Bildquelle: spieletipps)

Am Black Friday 2022 wird es aller Voraussicht nach zahlreiche attraktive Deals rund um die PS5 und PS4 geben – Spiele und Zubehörartikel werden vermutlich wieder im Preis reduziert. Wir informieren euch hier über alles, was ihr jetzt schon zu den Angeboten wissen müsst.

Der Black Friday findet dieses Jahr am 25. November statt. Wie in vergangenen Jahren werden viele Gaming-Deals jedoch vermutlich bereits mindestens eine Woche vorher an den Start gehen – manche Angebote könnten sogar schon zum Monatsbeginn online sein. Auch für eure PS4 und PS5 sind wieder zahlreiche Deals zu erwarten, vor allem Zubehör wie Controller und Spiele dürften im Preis reduziert werden.

PS5-Deals: Spiele und Controller für eure PlayStation

Traditionell bieten Shops rund um den Black Friday zahlreiche unterschiedliche Deals für PlayStation-Gamer an. In den letzten Jahren gab es zwar aufgrund der Halbleiter-Knappheit nicht viele nennenswerte Konsolen-Bundles, dafür aber reichlich Angebote zu Top-Spielen und Zubehör, wie zum Beispiel dem DualSense-Controller.

Auch 2022 ist leider eher nicht mit PS5-Konsolen-Deals zu rechnen – aber die Rabatte auf PlayStation-Games und -Controller sollten auch dieses Jahr wieder umfangreich verfügbar sein. Ob es Rabatte auf die PS-Plus-Mitgliedschaft geben wird, muss sich dagegen nach Sonys Umstrukturierung des PS-Plus-Abos erst noch zeigen.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Aspekte, die die PS5 noch verbessern muss:

Black Friday: Die beste Vorbereitung auf die PlayStation-Deals

Damit ihr zum Black Friday bei all den PS5- und PS4-Deals nicht die Übersicht verliert, könnt ihr euch mit diesen Schritten auf das Shopping-Event des Jahres vorbereiten.

Legt euch bereits im Voraus eine Wunschliste an . Auf diese Weise wisst ihr genau, wonach ihr sucht und habt eine bessere Chance, euch nicht von der Flut an Angeboten ablenken zu lassen.

. Auf diese Weise wisst ihr genau, wonach ihr sucht und habt eine bessere Chance, euch nicht von der Flut an Angeboten ablenken zu lassen. Wenn ihr zum Black Friday in erster Linie auf Amazon unterwegs sein werdet, solltet ihr am besten eine Prime-Mitgliedschaft abschließen. Falls ihr noch keine Abonnenten seid, könnt ihr den Service 30 Tage lang kostenlos testen.

Hier geht's zu Amazon Prime!

Die Übersicht über die besten Gaming-Deals rund um den Black Friday findet ihr in unserem Übersichtsartikel.

In unserem Video zeigen wir euch alle Vorteile von Amazon Prime: