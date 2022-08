Entwickler Owlcat Games möchte 2023 das erste Rollenspiel überhaupt im Warhammer-Universum auf PC und Konsole veröffentlichen. Dabei setzt das auf der Tabletop-Vorlage basierende Spiel auf handgemalte Texturen, Charaktere mit Tiefgang und eine Momentum-Leiste.

Bei diesem Spiel kommt viel Gutes zusammen: Ein Entwickler, der nach den zwei Pathfinder-CRPGs (CRPG steht für Computer Role-Playing Game; also ein digitales Rollenspiel, das auf einer Pen-and-Paper- oder Tabletop-Vorlage basiert) inzwischen ein Profi auf diesem Gebiet ist. Und ein Universum, das in Bezug auf isometrische und rundenbasierte Rollenspiele völlig unverbraucht ist.

Nach ungefähr der Hälfte der angepeilten 80 Spielstunden befindet ihr euch als Rogue Trader, also als Händler und Abenteurer, auf einer weiteren Erkundungsmission. Von eurem 1.000-Mann starken Raumschiff geht es per Shuttle auf einen vereisten Planeten, dessen Sonne von heute auf morgen verschwunden ist.

Ihr wollt wissen, was vor Ort passiert ist und in kaum einem anderen Universum würde sich diese Aufgabe so nahtlos einfügen und nachvollziehbar anfühlen. Das sorgt für Entdeckertrieb und gleichzeitig trefft ihr auf den unterschiedlich großen Planeten-Maps auf abwechslungsreiche Feindesgruppen, wie zum Beispiel die Drukharis, die nichts anderes als die Piraten und Sklavenhändler im Warhammer-Universum sind.

Natürlich sind die Auseinandersetzungen mit Gegnern in einem CRPG von Taktik und unterschiedlichen Charakter-Fähigkeiten geprägt. Aber bei Rogue Trader gibt es nach der Hälfte des Spiels sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Alle haben ihren Nutzen, aber für Anfänger in diesem Genre kann sich das auch nach mehreren Stunden noch überfordernd anfühlen.

Auf jeden Fall könnt ihr für euch und eure fünf NPCs in Talentbäumen alle Fähigkeiten selbst bestimmen. Das ist entscheidend, denn mal müsst ihr euch im Kampf gegenseitig schützen, mal aggressiv und mal zurückhaltender die Drukharis bekämpfen.

Die gegnerischen Blademaster sind beispielsweise im Nahkampf brandgefährlich für euch, wohingegen die Khymera die Dimension wechseln können und dadurch temporär keinen Schaden nehmen.

Ein kleiner Ausschnitt aus euren Kampf-Möglichkeiten: Mit eurer Soldatin Jae verursacht ihr bei euren Angriffen größtmöglichen Schaden, mit eurem Tech-Priest Pascal studiert ihr dagegen eure Gegner, was wiederum dem ganzen Team Buffs verschafft.

Und euer Rogue Trader kann aufgrund seiner Fähigkeiten im Kampf die Kontrolle über andere Teammitglieder übernehmen, obwohl diese eigentlich gar nicht an der Reihe wären.

Jeder Moment ist entscheidend. So könnt ihr euch das Füllen der Momentum-Leiste vorstellen. Mit jedem gelungenen Angriff füllt sich diese weiter auf. Ist sie voll, könnt ihr mit dem dann ausgewählten Charakter eine Spezialfähigkeit ausführen.

Die Soldatin Jae ist dann so mächtig, dass sie mal locker neun menschlich anmutende Gegner nacheinander beseitigen kann. Mit einem normalen Angriff schafft Sie das sonst nicht mal bei einem von denen.

Das bedeutet auch: eine volle Leiste kann das Momentum zu euch zurückbringen und ein verloren geglaubter Kampf ist wieder im Bereich des Machbaren.

Ja, ihr habt richtig gelesen. Die Oberflächen von Objekten sind handgemalt und danach haben die Entwickler sie in das Spiel integriert.

Neben der wohligen Lichtstimmung auf dem Eisplaneten fällt durch die handgemalten Texturen die Detailtiefe eines jeden Objekts auf. Eine einfache Laterne kann euch schonmal in ihren Bann ziehen, da jeder Fleck auf dieser, jedes geschwungene Element und auch die Oberflächenstruktur von Hand gezeichnet sind und ihr das auch jederzeit erkennt.

Eure Gegner sind beim Ableben dagegen von Hand zerlegt. Von euren Händen. Hier ist es möglich, einzelne Gliedmaßen im Kampf abzutrennen und die Widersacher dadurch kampfunfähig zu machen.

Für alle, die mit dem Warhammer-Universum, mit CRPGs oder den ganzen Charakteren und Fähigkeiten fremdeln: es wird ein umfassendes, interaktives Tutorial im Prolog geben, welches euch umfassend an die Materie heranführt.

Zusätzlich ist der Schwierigkeitsgrad jederzeit von Story bis Insane einstellbar. Wie viele Einstellungsmöglichkeiten es geben wird, ist aber noch nicht bekannt.

Selten habe ich ein Spiel in so einem frühen Stadium gesehen, wo bereits in Kämpfen das Meiste ineinander greift. Nichts wirkt deplatziert, unlogisch oder raubt mir Motivation. Das Gegenteil ist der Fall.

Auch wenn es mir beim Spielen, gerade vielleicht sogar in den Kämpfen am wenigsten auffällt, ist die handgemalte Texturoptik mein heimliches Highlight in diesem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so lange eine virtuelle Laterne bestaunen würde.

Der Tiefgang der taktischen Vorgehensweisen ist anspruchsvoll und nicht innerhalb von ein paar Minuten erlernt, aber dafür gibt es ja das interaktive Tutorial im Prolog. Und der einstellbare Schwierigkeitsgrad ist in meinen Augen für Anfänger viel wert. Dazu hat jeder NPC eine passende Hintergrundgeschichte, aber ab dann bestimme ich ganz alleine, welche Fähigkeiten meinen Charakteren und meinem Spielstil am besten stehen.

Spannend finde ich zudem das Ziel der Entwickler, dem Spiel einen Koop-Modus zu verpassen. Das ist laut der Entwickler bei Weitem noch nicht final entschieden, wäre aber wünschenswert. Mit menschlichen Mitspielern würden Absprachen und Diskussionen den Spielablauf bereichern und noch mehr an das Tabletop-Vorbild erinnern.

Ein fixes Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Ich bleibe dabei: Das ist ein CRPG, das Fans dringend gebraucht haben!