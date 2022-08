Für Anime-Fans: Diese neuen Spiele müsst ihr jetzt im Auge behalten

Auf Anime-Fans warten die Tage einige Gaming-Highlights! (Bild: Bandai Namco & Sega)

Anime-Fans aufgepasst! In den kommenden Tagen erscheinen gleich mehrere Anime-Spiele, die ihr unbedingt auf dem Radar haben solltet. Wir fassen euch die wichtigsten Veröffentlichungen zusammen und verraten euch, welche Games ihr bereits heute spielen könnt.

Videospiele, die das Anime-Herz begehrt

Habt ihr Lust auf ein paar Anime-Games? Dann könnten euch die folgenden Spiele gefallen, die allesamt in den nächsten Tagen erscheinen. Wichtig: Nicht jedes dieser Spiele basiert auf einem Anime. Allerdings sind die Ausnahmen Anime-like und dementsprechend ebenfalls einen Blick wert. Vertraut uns!

SD Gundam Battle Alliance

Los geht es mit SD Gundam Battle Alliance. Das Action-RPG basiert auf der beliebten Mecha-Anime-Reihe und ist seit dem 24. August 2022 für alle gängigen Plattformen erhältlich (Link zu Steam). In dem Spiel bekämpft ihr entweder alleine oder mit euren Freunden zahlreiche Feinde, schaltet neue Mobile Suits frei und trefft bekannte Figuren aus dem Gundam-Universum.

Gundam ist zurück und Mecha-Anime-Fans können direkt zuschlagen! (Bild: Bandai Namco)

Soul Hackers 2

Weiter geht es am 26. August 2022 mit Soul Hackers 2. Das Oldschool-RPG stammt von den Persona-Entwicklern und richtet sich an alle Fans von Dungeon-Crawlern. Für einen ausführlichen Bericht über das Rollenspiel, checkt doch gerne unser Review ab:

JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Am 2. September 2022 kommen vor allem Fans von Beat 'em Ups auf ihre Kosten, denn an dem Tag erscheint JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Das Prügel-Spiel basiert auf dem gleichnamigen Anime, der unter anderem auf Crunchyroll läuft, und lässt so gut wie alle Figuren aus der Serie in spektakulären Kämpfen gegeneinander antreten (Link zum PlayStation Store).

Das Spiel fängt den einzigartigen Look der Vorlage perfekt ein. (Bild: Bandai Namco)

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness

Ebenfalls am 2. September 2022 erscheint aber auch noch Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Ein perfekter Zeitpunkt, immerhin läuft aktuell die zweite Staffel des Animes auf ProSieben Maxx.

Made in Abyss (PS4) auf Amazon kaufen

Fans spielen in dem Action-RPG die Story der ersten Staffel nach. Parallel dazu erlebt ihr aber auch eine ganz neue Handlung. Für einen ersten Eindruck vom Spiel schaut euch doch diesen Trailer an:

Made in Abyss Binary Star Falling into Darkness Announcement Trailer

Idol Manager

Wer stattdessen ein Anime-Spiel für die Nintendo Switch sucht, für den könnte der Idol Manager das richtige Game sein. Der Simulator ist ab sofort erhältlich (Link zum eShop) und lässt euch in die Rolle eines Talent-Managers schlüpfen, der die nächste Generation von Popstars aufbaut.